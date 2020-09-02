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    В Оперному театрі відбулись урочистості та нагородження з нагоди Дня міста

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    В Оперному театрі відбулись урочистості та нагородження з нагоди Дня міста

    З нагоди 226-ї річниці з дня заснування Одеси Геннадій Труханов вручив одеситам почесні міські нагороди

    1 вересня 2020 року в Одеському національному академічному театрі опери та балету відбулися урочистості, присвячені 226-й річниці з дня заснування Одеси.

    У залі були присутні керівники міста та області, депутати, Почесні громадяни міста Одеси. Крім того, в урочистостях взяли участь: керівники різних родів військ, Збройних Сил України, силових і відомчих державних структур, Адміністрації морських портів України, представники бізнесу та громадських організацій.

    Вітаючи присутніх, Одеський міський голова Геннадій Труханов подякував за спільну працю, спрямовану на благо і розвиток Одеси.

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    В Оперному театрі відбулись урочистості та нагородження з нагоди Дня міста
    В Оперному театрі відбулись урочистості та нагородження з нагоди Дня міста
    В Оперному театрі відбулись урочистості та нагородження з нагоди Дня міста
    В Оперному театрі відбулись урочистості та нагородження з нагоди Дня міста
    В Оперному театрі відбулись урочистості та нагородження з нагоди Дня міста
    В Оперному театрі відбулись урочистості та нагородження з нагоди Дня міста
    В Оперному театрі відбулись урочистості та нагородження з нагоди Дня міста
    В Оперному театрі відбулись урочистості та нагородження з нагоди Дня міста
    В Оперному театрі відбулись урочистості та нагородження з нагоди Дня міста
    В Оперному театрі відбулись урочистості та нагородження з нагоди Дня міста
    В Оперному театрі відбулись урочистості та нагородження з нагоди Дня міста
    В Оперному театрі відбулись урочистості та нагородження з нагоди Дня міста
    В Оперному театрі відбулись урочистості та нагородження з нагоди Дня міста
    В Оперному театрі відбулись урочистості та нагородження з нагоди Дня міста
    В Оперному театрі відбулись урочистості та нагородження з нагоди Дня міста
    В Оперному театрі відбулись урочистості та нагородження з нагоди Дня міста
    В Оперному театрі відбулись урочистості та нагородження з нагоди Дня міста

    «Цей рік через пандемію був непростий для всіх нас. Проте ми ні на хвилину не зупиняли роботи, які покращують наше місто, роблять життя одеситів комфортнішим і зручнішим. Всі разом! І кожен - на своєму місці!» - підкреслив мер Одеси.

    Традиційно з нагоди Дня народження міста мер Одеси Геннадій Труханов вручив почесні міські нагороди.

    Подарунком усім присутнім у залі стала концертна програма, підготовлена артистами Театру опери та балету. Захід пройшов з дотриманням карантинних обмежень.

    Одеса мер Геннадій Труханов місто
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