Протягом тижня на Одещині зникло 18 дітей
За тиждень зафіксували 18 нещасних випадки з дітьми
фото: od.npu.gov.ua
За невиконання батьківських обов'язків до відповідальності притягнули 121 особу
За період з 8 по 14 березня в Одеській області зареєстрували 18 заяв про зникнення неповнолітніх.
Про це повідомили в прес-службі поліції.
Правоохоронці знайшли і повернули батькам всіх дітей.
Також відомо, що за тиждень зафіксували 18 нещасних випадки з дітьми. За невиконання батьківських обов'язків до відповідальності притягнули 121 особу. Від протиправних дій постраждали 10 дітей, серед правопорушень - тілесні ушкодження, доведення до самогубства, крадіжка та інше.