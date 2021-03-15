Протягом тижня на Одещині зникло 18 дітей

За тиждень зафіксували 18 нещасних випадки з дітьми

За невиконання батьківських обов'язків до відповідальності притягнули 121 особу

За період з 8 по 14 березня в Одеській області зареєстрували 18 заяв про зникнення неповнолітніх.

Про це повідомили в прес-службі поліції.

Правоохоронці знайшли і повернули батькам всіх дітей.

Також відомо, що за тиждень зафіксували 18 нещасних випадки з дітьми. За невиконання батьківських обов'язків до відповідальності притягнули 121 особу. Від протиправних дій постраждали 10 дітей, серед правопорушень - тілесні ушкодження, доведення до самогубства, крадіжка та інше.



