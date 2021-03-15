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    Протягом тижня на Одещині зникло 18 дітей

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    За тиждень зафіксували 18 нещасних випадки з дітьми - Протягом тижня на Одещині зникло 18 дітей
    За тиждень зафіксували 18 нещасних випадки з дітьми
    фото: od.npu.gov.ua

    За невиконання батьківських обов'язків до відповідальності притягнули 121 особу

    За період з 8 по 14 березня в Одеській області зареєстрували 18 заяв про зникнення неповнолітніх.

    Про це повідомили в прес-службі поліції.

    Правоохоронці знайшли і повернули батькам всіх дітей.

    Також відомо, що за тиждень зафіксували 18 нещасних випадки з дітьми. За невиконання батьківських обов'язків до відповідальності притягнули 121 особу. Від протиправних дій постраждали 10 дітей, серед правопорушень - тілесні ушкодження, доведення до самогубства, крадіжка та інше.


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    Теги: діти Одещина поліція
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