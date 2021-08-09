Суд взяв під варту кілерів, які планували вбивство громадянина США

Після передачі винагороди за умисне вбивство спільників було затримано

Після передачі винагороди за умисне вбивство спільників було затримано

Злочин планувався на території США у місті Балтимор

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави громадянину України і США, який за $45 тис. замовив вбивство громадянина Америки з особистих мотивів, та його спільнику, який підшукував виконавця в Україні. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, 6 серпня працівники ДБР затримали підозрюваних. Злочин планувався на території США у місті Балтимор штату Меріленд.

7 серпня працівники ДБР повідомили про підозру організатору вбивства, який має подвійне громадянство (України і США) та його спільнику:

замовнику – в організації закінченого замаху на вбивство, вчиненому на замовлення за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, пункти 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України);

співучаснику – у пособництві у вчиненні закінченого замаху на вбивство, вчиненому на замовлення за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, пункти 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Цього ж дня Печерський районний суд Києва обрав змовникам запобіжний захід.

У разі доведення вини їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.