Одесити все частіше обирають трамваї та тролейбуси



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За дев'ять місяців 2019 року рухомий склад КП «Одесміськелектротранс» перевіз 146 мільйонів пасажирів

За дев'ять місяців 2019 року рухомий склад КП «Одесміськелектротранс» перевіз 146 мільйонів пасажирів. Про це в ході апаратної наради в мерії повідомила заступниця директора комунального підприємства «Одесміськелектротранс» Наталія Колесніченко.

Також було відзначено, що з початку року пасажиропотік зріс більш ніж на 15%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Фактично одеські трамваї і тролейбуси перевезли на 20 мільйонів пасажирів більше.

Зростання пасажиропотоку призвело і до збільшення доходів підприємства від продажу квитків. Так, за дев'ять місяців 2019 року КП «ОМЕТ» заробило 145 мільйонів гривень, а за аналогічний період 2018 року - 82,3 млн грн.

«Той факт, що ми зберегли вартість постійних проїзних квитків на рівні 2016 року, призвів до збільшення кількості продажів на 85%. І в 2019 році ми вже реалізували проїзні майже на 10 мільйонів гривень», - повідомила Наталія Колесніченко.

У грудні 2018 року вартість разового проїзду в рухомому складі КП «Одесміськелектротранс» підвищилася з 3 до 5 гривень, в той час як ціни на проїзні квитки залишалися на колишньому рівні - вони становлять 2 гривні за одну поїздку.