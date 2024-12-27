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Визнав провину і попросився до ЗСУ: в Одесі судитимуть працівника ТЦК, який заробляв на ухилянтах

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Визнав провину і попросився до ЗСУ: в Одесі судитимуть працівника ТЦК, який заробляв на ухилянтах
фото: Державне бюро розслідувань

За хабарі в розмірі $4-7 тис. працівник ТЦК вносив у базу «Оберіг» неправдиву інформацію про непридатність до військової служби

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування стосовно співробітника Малиновського РТЦК та СП Одеси. Він організував схему ухилення від мобілізації. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Повідомляється, що відповідний обвинувальний акт вже передано до суду. 

Слідство встановило, що з березня 2023 року військовослужбовець незаконно змінював дані у базі «Оберіг». Відомо, що за хабарі в розмірі $4-7 тис. він вносив неправдиву інформацію про непридатність до військової служби. Завдяки цим змінам щонайменше семеро ухилянтів отримали можливість виїхати за кордон, уникнувши мобілізації.

Після викриття злочинної діяльності чоловіка звільнили з ТЦК, і наразі він перебуває під вартою.

Наразі його звинувачують у порушенні ч. 1 ст. 362 Кримінального кодексу України (несанкціонована зміна, знищення або блокування інформації в автоматизованих системах). Йому може загрожувати штраф або виправні роботи строком до двох років.

У ДБР додали, що колишній працівник військкомату повністю визнав свою провину та висловив намір реабілітуватися через службу в лавах Збройних сил України. 

Раніше повідомлялося, що правоохоронці заявили, що заступник керівника одного з відділень пункту пропуску «Краківець» та інспектор Держприкордонслужби допомогли незаконно виїхати за кордон 27 чоловікам призовного віку. У ДБР встановили, що посадовець допомагав безперешкодно перетнути кордон чоловікам із підробленими посвідченнями про III групу інвалідності. За даними слідства, він особисто зустрічав автомобілі з такими «клієнтами», скеровував їх поза чергою в одну із вільних смуг руху, забирав їхні паспорти та посвідчення і передавав їх інспектору, який не знав про наміри свого начальника.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині Державне бюро розслідувань викрило лікарів та посадовців медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) на оформлені липової інвалідності чоловікам призовного віку. Впродовж року лікарі допомогли встановити «липову» інвалідність щонайменше десятьом чоловікам. Послуга коштувала в середньому $10,5 тис.

До слова, Міністерство охорони здоров’я перевірить майже 1,7 тис. посадовців на фіктивну інвалідність.

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Теги: ухилянти ТЦК Одеса

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