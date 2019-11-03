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    Новини

    В Одесі упорядковують пішохідну зону по Іцхака Рабіна

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    В Одесі упорядковують пішохідну зону по Іцхака Рабіна

    Триває капітальний ремонт тротуарної зони по вулиці Іцхака Рабіна

    Роботи проводяться на замовлення управління дорожнього господарства Одеської міської ради на ділянці з непарного боку вулиці від будинку №9 до вул. Генерала Петрова.

    На сьогодні завершені роботи з облаштування освітлення, вимощений плиткою тротуар і заасфальтовані внутрішньоквартальні заїзди.

    Розпочато роботи із встановлення запланованих 108-ми паркових лавок і урн.

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    В Одесі упорядковують пішохідну зону по Іцхака Рабіна
    В Одесі упорядковують пішохідну зону по Іцхака Рабіна
    В Одесі упорядковують пішохідну зону по Іцхака Рабіна
    В Одесі упорядковують пішохідну зону по Іцхака Рабіна

    Перешкоджати паркуванню на тротуарах будуть 24 антипарковочних стовпчики.

    Одеса благоустрій
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