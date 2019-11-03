В Одесі упорядковують пішохідну зону по Іцхака Рабіна
Триває капітальний ремонт тротуарної зони по вулиці Іцхака Рабіна
Роботи проводяться на замовлення управління дорожнього господарства Одеської міської ради на ділянці з непарного боку вулиці від будинку №9 до вул. Генерала Петрова.
На сьогодні завершені роботи з облаштування освітлення, вимощений плиткою тротуар і заасфальтовані внутрішньоквартальні заїзди.
Розпочато роботи із встановлення запланованих 108-ми паркових лавок і урн.
Перешкоджати паркуванню на тротуарах будуть 24 антипарковочних стовпчики.