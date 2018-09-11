Одеситів просять приєднатися до вибору проекту Меморіалу воїнам АТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Також місцева влада очікує, що свою думку висловлять також одеські художники, архітектори і скульптори

В Одеській мерії відбулось чергове засідання комісії з питань, пов'язаних зі спорудженням Меморіалу воїнам, загиблим у зоні проведення АТО.Члени комісія зупинилися на двох варіантах ескізів, один з яких розроблений позаштатним радником міністра культури України з питань формування військової політики і взаємодії з військовими підрозділами Олександром Канібором, а другий - студентом Одеської державної академії будівництва та архітектури Віталієм Мельником.