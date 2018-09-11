Одеситів просять приєднатися до вибору проекту Меморіалу воїнам АТО
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Також місцева влада очікує, що свою думку висловлять також одеські художники, архітектори і скульпториВ Одеській мерії відбулось чергове засідання комісії з питань, пов'язаних зі спорудженням Меморіалу воїнам, загиблим у зоні проведення АТО.
Члени комісія зупинилися на двох варіантах ескізів, один з яких розроблений позаштатним радником міністра культури України з питань формування військової політики і взаємодії з військовими підрозділами Олександром Канібором, а другий - студентом Одеської державної академії будівництва та архітектури Віталієм Мельником.
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«Ми починаємо голосування за проект ескізу центральної Фігури меморіалу. Чекаємо, що свою думку висловлять також одеські художники, архітектори і скульптори», - зазначив голова комісії, заступник міського голови Андрій Котляр.
Взявши до уваги думку одеситів і думку експертів, комісія на наступному своєму засіданні обере, на який з ескізів міська влада спиратиметься при створенні Меморіалу.
Проголосувати за один з двох варіантів можна на сторінці Андрія Котляра в соцмережі Facebook.