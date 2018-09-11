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    Одеситів просять приєднатися до вибору проекту Меморіалу воїнам АТО

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    Одеситів просять приєднатися до вибору проекту Меморіалу воїнам АТО

    Також місцева влада очікує, що свою думку висловлять також одеські художники, архітектори і скульптори

    В Одеській мерії відбулось чергове засідання комісії з питань, пов'язаних зі спорудженням Меморіалу воїнам, загиблим у зоні проведення АТО. 

    Члени комісія зупинилися на двох варіантах ескізів, один з яких розроблений позаштатним радником міністра культури України з питань формування військової політики і взаємодії з військовими підрозділами Олександром Канібором, а другий - студентом Одеської державної академії будівництва та архітектури Віталієм Мельником. 

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    Одеситів просять приєднатися до вибору проекту Меморіалу воїнам АТО
    Одеситів просять приєднатися до вибору проекту Меморіалу воїнам АТО

    «Ми починаємо голосування за проект ескізу центральної Фігури меморіалу. Чекаємо, що свою думку висловлять також одеські художники, архітектори і скульптори», - зазначив голова комісії, заступник міського голови Андрій Котляр. 

    Взявши до уваги думку одеситів і думку експертів, комісія на наступному своєму засіданні обере, на який з ескізів міська влада спиратиметься при створенні Меморіалу. 

    Проголосувати за один з двох варіантів можна на сторінці Андрія Котляра в соцмережі Facebook.
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