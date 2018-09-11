Одеський зоопарк оголосив конкурс на краще ім'я для новонароджених мешканців
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Долучитися до конкурсу можуть усі охочі
В Одеському зоопарку стартував традиційний конкурс під назвою «Дай ім'я малюку-2018».
Кожен бажаючий може взяти участь в ньому. Для цього потрібно підписатися на сторінку зоопарку в Facebook і написати свої пропозиції імені для новонародженого вихованця, передає прес-служба зоопарку.
Варіанти імен прийматимуть до 20 вересня.
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Джерело: Метроном