Одеський зоопарк оголосив конкурс на краще ім'я для новонароджених мешканців



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Долучитися до конкурсу можуть усі охочі

В Одеському зоопарку стартував традиційний конкурс під назвою «Дай ім'я малюку-2018».

Кожен бажаючий може взяти участь в ньому. Для цього потрібно підписатися на сторінку зоопарку в Facebook і написати свої пропозиції імені для новонародженого вихованця, передає прес-служба зоопарку.

Варіанти імен прийматимуть до 20 вересня.

Оголосять переможців урочисто 22 вересня під час святкування «Дня малюків». Автори-переможці отримають пам'ятні призи.

Джерело: Метроном