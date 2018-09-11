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    Одеський зоопарк оголосив конкурс на краще ім'я для новонароджених мешканців

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    Одеський зоопарк оголосив конкурс на краще ім'я для новонароджених мешканців

    Долучитися до конкурсу можуть усі охочі

    В Одеському зоопарку стартував традиційний конкурс під назвою «Дай ім'я малюку-2018».

    Кожен бажаючий може взяти участь в ньому. Для цього потрібно підписатися на сторінку зоопарку в Facebook і написати свої пропозиції імені для новонародженого вихованця, передає прес-служба зоопарку.

    Варіанти імен прийматимуть до 20 вересня.

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    Оголосять переможців урочисто 22 вересня під час святкування «Дня малюків». Автори-переможці отримають пам'ятні призи.

    Джерело: Метроном

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    Одеса конкурс зоопарк
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