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    У ДТП на Фонтані загинув талановитий лікар-масажист

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    У ДТП на Фонтані загинув талановитий лікар-масажист

    Один із загиблих в аварії на 6-й станції Великого Фонтану - лікар-масажист Сергій Камінський

    Доктор доглядав найважчих хворих, розповіла «Оглядачу» в.о. головного лікаря поліклініки №20 Одеси Зінаїда Телятникова.

    Сергій Камінський жив неподалік від місця аварії. Колеги поки не знають, звідки він ішов.

    «Він двадцять років пропрацював у нас в поліклініці. Сергій доглядав найважчих хворих. Він ходив на виклики до них додому, був дивовижною людиною, тому що знаходив спільну мову і підхід до найважчим пацієнтам, які лежали після інсультів, аварій. Він багато років доглядав одного пацієнта, колишнього прокурора, у якого після аварії виявилися переламані шийні хребці.

    Йому нічого не коштувало в один день піти на виклики в різні кінці міста, тому що він знав, що потрібен своїм пацієнтам. Це велика втрата, не можемо в себе прийти», - з гіркотою говорить Зінаїда Телятникова.

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    У Сергія Камінського залишилася сім'я - дружина і дорослий син, а також старий батько. Сам Сергій був віруючою людиною.

    Сьогодні стало відомо стан постраждалих.

    Нагадаємо, прокуратура Одеської області 9 вересня повідомила про підозру водію BMW у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей.

    Як відомо, у суботу ввечері на Фонтанській дорозі в Одесі сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля BMW, рухаючись на великій швидкості, скоїв зіткнення з автомобілем Skoda. В результаті зіткнення автівки відкинуло в різні сторони узбіччя, де в цей час знаходилися перехожі.  

    Спочатку повідомлялося, що в результаті ДТП п’ятеро осіб травмовано та двоє - загинули. Згодом ЗМІ повідомили, що третя особа померла в кареті швидкої допомоги. Пізніше було спростовано інформацію про третю жертву.

    Винуватця ДТП звати Олег, він відомий у місті вуличний гонщик.

    У мережі оприлюднили відео моменту дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася ввечері в Одесі 8 вересня.

    Джерело: 048.ua

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