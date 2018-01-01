Одеська мерія відхрестилася від сутичок біля суду в Києві

За фактом поранення поліцейського біля суду розпочато кримінальне провадження

Співробітники комунальної установи «Муніципальна варта» не брали участь в подіях біля Солом’янського райсуду в Києві, де 15 лютого обирали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову і де сталися сутички між праворадикалами і невідомими чоловіками у чорному, які виглядали як «тітушки», а також між



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За фактом поранення поліцейського біля суду розпочато кримінальне провадження

Співробітники комунальної установи «Муніципальна варта» не брали участь в подіях біля Солом’янського райсуду в Києві, де 15 лютого обирали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову і де сталися сутички між праворадикалами і невідомими чоловіками у чорному, які виглядали як «тітушки», а також між праворадикалами і правоохоронцями.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав Микола Покровський, який є прес-секретарем заступника міського голови Одеси Андрія Котляра.

«О 17:45 на Думській площі зібрався 71 співробітник КУ «Муніципальна варта». 126 на даний момент перебувають на чергуваннях (райадміністрації, департаменти, парки, узбережжя, пости в центрі міста та таке інше). 197 охоронців плюс 28 представників адміністративного складу – всі в Одесі і, повторюся, в київських подіях сьогодні участі не брали», – написав Покровський.

Він оприлюднив фото, на якому видно, що поблизу будівлі одеської мерії на Думській площі вишикувалися люди в камуфляжі.

Наприкінці 2017 року рішенням сесії Одеської міської ради комунальне підприємство «Муніципальна охорона» було перетворено на установу під назвою «Муніципальна варта».

Як було заявлено, її метою є «здійснення заходів з охорони майна територіальної громади, забезпечення особистої безпеки, життя та здоров’я посадових осіб Одеської міської ради та її виконавчих органів під час виконання ними службових обов’язків, сприяння правоохоронним органам в сфері здійснення охоронної діяльності».

Раніше повідомлялося, що мера Одеси Геннадія Труханова відпустили на поруки.

«Главком» повідомляв, що біля Солом’янського суду, де розглядалась справа Труханова, пролунали постріли. У результаті зіткнення був підстрелений співробітник правоохоронних сил.

14 лютого у НАБУ офіційно підтвердили затримання мера Одеси та його заступника.

9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.

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