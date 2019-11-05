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    В Одесі на минулому тижні народилися 188 дітей

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    В Одесі на минулому тижні народилися 188 дітей

    Інформація департаменту охорони здоров'я Одеської міськради про кількість новонароджених за минулий тиждень

    За минулий тиждень у міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 188 немовлят, що на 12 дітей більше, ніж попереднього тижня. У числі немовлят - одна двійня.

    Минулого тижня кількість новонароджених хлопчиків і дівчаток була однаковою - на світ з'явилися 94 маленьких одесити і 94 юні одеситки.

    На першому місці за кількістю народжених дітей минулого тижня знаходиться міський пологовий будинок №1, де побачили світ 70 немовлят.

    З 9:00 5 листопада 2019 року після завершення планової дезінфекції та косметичного ремонту відновить прийом вагітних, роділь і породіль міський пологовий будинок №5. Решта пологових будинків Одеси продовжують працювати у звичайному режимі.

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