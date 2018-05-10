Одеська поліція підвела підсумки святкування 9 травня
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На Одещині урочистості до Дня Перемоги пройшли без порушень публічного порядку
Урочисті заходи з нагоди 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в Одесі та області пройшли спокійно. Істотних порушень громадського порядку поліцейськими не допущено.
Про це інформує відділ комунікації Національної поліції в Одеській області, повідомляє «Главком».
«Усього в заходах взяли участь близько 50 тисяч громадян – 35 тисяч у м. Одесі та 15 тисяч в районах області, - зазначив керівник ГУНП в Одеській області Дмитро Головін. – На охорону публічного порядку було задіяно більше тисячі поліцейських та бійців національної гвардії України. Правоохоронці зробили все можливе, аби зберегти спокій у регіоні».
У результаті злагодженої роботи працівників поліції, нацгвардійців та представників інших силових структур суттєвих порушень публічного порядку зафіксовано не було.
Усього протягом дня до адміністративної відповідальності поліцейськими притягнуто п’ятеро громадян. З них двоє - за дрібне хуліганство, троє - за пропаганду георгіївської (гвардійської) стрічки. Розпочато три кримінальних провадженняза ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України. З двома чоловіками, запрошеними до відділів поліції, проведено профілактичні бесіди.
«Під час охорони публічного порядку ми використовували нові підходи та кращі європейські методи, - говорить Дмитро Головін. – Усі вони, зокрема так званий скандинавський метод, продемонстрували свою ефективність».
Наразі правоохоронці продовжують нести службу в посиленому режимі.