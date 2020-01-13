Одеські митники виявили майже 8 тисяч контрафактних кубиків Рубіка (фото)
Порушення прав інтелектуальної власності
Одеські митники виявили майже 8 тисяч контрафактних кубиків Рубіка. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов.
«#контрабанда_тижня цього разу потрапила в рубрику, в першу чергу, через певну трагікомічність (розбавлю нескінченну тяганину із цигарками, прекурсорами та поштовою контрабандою). Одеські митники виявили майже 8 тисяч контрафактних кубиків Рубіка! Власне, це бренд британської «Rubik`s Brand Limited», яка випускає «офіційні» іграшки, які винайшов угорський скульптор Ерньо Рубік», - написав чиновник.
Також Нефьодов зазначив, що уповноважений представника правовласника надіслав до митниці висновок експертного дослідження, яким встановлено, що зазначені головоломки марковані знаком, який є настільки схожим, що його можна сплутати зі знаком, що належить компанії «Rubik`s Brand Limited».
За фактом порушення прав інтелектуальної власності складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 476 Митного кодексу України.
Наразі контрафактні кубики Рубіка вилучено. Їх подальшу долю вирішить правовласник. Вартість оригінального товару, який міг би бути витісненим з ринку цією партією, складає понад 3 млн грн.