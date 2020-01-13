Одеські митники виявили майже 8 тисяч контрафактних кубиків Рубіка (фото)



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Одеські митники виявили майже 8 тисяч контрафактних кубиків Рубіка. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

«#контрабанда_тижня цього разу потрапила в рубрику, в першу чергу, через певну трагікомічність (розбавлю нескінченну тяганину із цигарками, прекурсорами та поштовою контрабандою). Одеські митники виявили майже 8 тисяч контрафактних кубиків Рубіка! Власне, це бренд британської «Rubik`s Brand Limited», яка випускає «офіційні» іграшки, які винайшов угорський скульптор Ерньо Рубік», - написав чиновник.

Також Нефьодов зазначив, що уповноважений представника правовласника надіслав до митниці висновок експертного дослідження, яким встановлено, що зазначені головоломки марковані знаком, який є настільки схожим, що його можна сплутати зі знаком, що належить компанії «Rubik`s Brand Limited».