Одеські поліцейські затримали правопорушника, який пограбував вінничанку



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Пограбування серед біла дня

7 жовтня працівники Київського відділення поліції встановили особу зловмисника, який у під’їзді будинку пограбував жительку м. Вінниці. Застосувавши фізичну силу, нападник відібрав у потерпілої мобільний телефон.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

«До поліції звернулась 26-річна вінничанка та повідомила, що її пограбували. Потерпіла розповіла, що близько 13.00 години, перебуваючи у під’їзді багатоповерхівки, невідомий чоловік відібрав у неї мобільний телефон», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що поведеними оперативно-розшуковими заходами за підозрою у вчиненні злочину поліцейські затримали 28-річного жителя обласного центру. Правопорушник затриманий у процесуальному порядку.

Поліцією розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). За таке правопорушення передбачено покарання до 6 років позбавлення волі.