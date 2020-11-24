Одеські спортсмени стали переможцями чемпіонату України зі стрибків на батуті

Вихованці Одеської спортшколи №1 завоювали перше місце в командному заліку на чемпіонаті України зі стрибків на батуті

З 16 по 20 листопада 2020 року в Києві відбувся командний чемпіонат України зі стрибків на батуті.

У змаганнях взяли участь 80 спортсменів з різних міст: Одеси, Дніпра, Харкова, Херсона, Миколаєва та Славутича.

Одесу на змаганнях представили вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1. Одеські спортсмени успішно виступили на турнірі, завоювавши призові місця, зокрема:

Надія Лобач, Софія Алларова, Катерина Кулешова, Тетяна Кукнерик - 1 місце (командний залік);

Надія Лобач - 2 місце (індивідуальні стрибки).

Учасникам турніру, які посіли призові місця, були вручені медалі та грамоти.

Підготували спортсменок до змагань тренери-викладачі: Регіна Браїлова, Віктор Силютін, Лілія Бакаленко та Лілія Дорогончук.