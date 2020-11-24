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    Одеські спортсмени стали переможцями чемпіонату України зі стрибків на батуті

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    Одеські спортсмени стали переможцями чемпіонату України зі стрибків на батуті

    Вихованці Одеської спортшколи №1 завоювали перше місце в командному заліку на чемпіонаті України зі стрибків на батуті

    З 16 по 20 листопада 2020 року в Києві відбувся командний чемпіонат України зі стрибків на батуті.

    У змаганнях взяли участь 80 спортсменів з різних міст: Одеси, Дніпра, Харкова, Херсона, Миколаєва та Славутича.

    Одесу на змаганнях представили вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1. Одеські спортсмени успішно виступили на турнірі, завоювавши призові місця, зокрема:

    • Надія Лобач, Софія Алларова, Катерина Кулешова, Тетяна Кукнерик - 1 місце (командний залік);
    • Надія Лобач - 2 місце (індивідуальні стрибки).

    Учасникам турніру, які посіли призові місця, були вручені медалі та грамоти.

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    Одеські спортсмени стали переможцями чемпіонату України зі стрибків на батуті
    Одеські спортсмени стали переможцями чемпіонату України зі стрибків на батуті

    Підготували спортсменок до змагань тренери-викладачі: Регіна Браїлова, Віктор Силютін, Лілія Бакаленко та Лілія Дорогончук.

    Теги: спорт чемпіонат України одесити
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