Одеські спортсмени зайняли призові місця на танцювальному турнірі
«Dnipro dancе star»: одеські спортсмени показали гарні результати на турнірі зі спортивних танців
З 25 по 28 жовтня 2019 року в Дніпрі проходив Ukrainian Open festival «Dnipro dancе star» зі спортивних танців.
У танцювальному турнірі взяли участь 1500 спортсменів з 12-ти міст України.
Одесу на змаганнях представили вихованці комунального позашкільного навчального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №1.
За підсумками змагання одеські спортсмени зайняли призові місця:
- Шевченко Анастасія - 1 місце (соло дебют 1), 1 місце (соло дебют 2);
- Плакущий Роман і Постолова Маргарита - 3 місце (юніори 2Д латина).
Підготували спортсменів до змагань тренери-викладачі Віктор Палій та Яна Сурмай.
Цілями проведення турніру є: популяризація і розвиток спортивних танців, підвищення спортивної майстерності, виявлення найсильніших спортсменів у кожній категорії, а також обмін досвідом між провідними спортсменами і тренерами України.