Одеські спортсмени зайняли призові місця на танцювальному турнірі



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«Dnipro dancе star»: одеські спортсмени показали гарні результати на турнірі зі спортивних танців

З 25 по 28 жовтня 2019 року в Дніпрі проходив Ukrainian Open festival «Dnipro dancе star» зі спортивних танців.

У танцювальному турнірі взяли участь 1500 спортсменів з 12-ти міст України.

Одесу на змаганнях представили вихованці комунального позашкільного навчального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №1.

За підсумками змагання одеські спортсмени зайняли призові місця:

Шевченко Анастасія - 1 місце (соло дебют 1), 1 місце (соло дебют 2);

Плакущий Роман і Постолова Маргарита - 3 місце (юніори 2Д латина).

Підготували спортсменів до змагань тренери-викладачі Віктор Палій та Яна Сурмай.

Цілями проведення турніру є: популяризація і розвиток спортивних танців, підвищення спортивної майстерності, виявлення найсильніших спортсменів у кожній категорії, а також обмін досвідом між провідними спортсменами і тренерами України.