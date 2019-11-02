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    Одеські спортсмени зайняли призові місця на танцювальному турнірі

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    Одеські спортсмени зайняли призові місця на танцювальному турнірі

    «Dnipro dancе star»: одеські спортсмени показали гарні результати на турнірі зі спортивних танців

    З 25 по 28 жовтня 2019 року в Дніпрі проходив Ukrainian Open festival «Dnipro dancе star» зі спортивних танців.

    У танцювальному турнірі взяли участь 1500 спортсменів з 12-ти міст України.

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    Одеські спортсмени зайняли призові місця на танцювальному турнірі
    Одеські спортсмени зайняли призові місця на танцювальному турнірі
    Одеські спортсмени зайняли призові місця на танцювальному турнірі
    Одеські спортсмени зайняли призові місця на танцювальному турнірі

    Одесу на змаганнях представили вихованці комунального позашкільного навчального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №1.

    За підсумками змагання одеські спортсмени зайняли призові місця:

    • Шевченко Анастасія - 1 місце (соло дебют 1), 1 місце (соло дебют 2);
    • Плакущий Роман і Постолова Маргарита - 3 місце (юніори 2Д латина).

    Підготували спортсменів до змагань тренери-викладачі Віктор Палій та Яна Сурмай.

    Цілями проведення турніру є: популяризація і розвиток спортивних танців, підвищення спортивної майстерності, виявлення найсильніших спортсменів у кожній категорії, а також обмін досвідом між провідними спортсменами і тренерами України.
    Одеса одесити спортивні танці
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