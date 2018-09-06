Одеський аеропорт привітав мільйонного пасажира року



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Міжнародний аеропорт Одеса подолав рубіж у мільйон пасажирів уже у вересні

5 вересня, Міжнародний аеропорт Одеса обслужив мільйонного пасажира поточного року.«Ювіляром» став Денис Седун - житель Миколаєва, який прибув з Борисполя рейсом PS057 авіакомпанії «МАУ». В аеропорту літак зустрічали водяним салютом і червоною доріжкою. Біля трапа мільйонного пасажира вітали керівництво Міжнародного аеропорту Одеса і представники авіакомпанії «МАУ», які вручили йому пам'ятні подарунки.«Ми раді подолати рубіж у мільйон пасажирів уже у вересні. Відрадним є той факт, що з кожним роком ми досягаємо цього показника все раніше», - прокоментував директор аеропорту Павло Прусак.

«Нам дуже приємно знову вітати мільйонного пасажира Міжнародного аеропорту Одеса. Ми також раді, що цього року нашим колегам вдалося досягти такого показника вже на початку вересня. Сподіваємося, що подальший розвиток нашої співпраці дозволить уже в найближчі кілька років привітати двомільйонного пасажира року в аеропорту Одеси», - зазначила директор з комунікацій« МАУ» Євгенія Сацька.Торік аналогічний показник був досягнутий 23 жовтня, а у 2016 році - 19 грудня.