Шлях до Умані: в одеському аеропорту приземлилися перші хасиди



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Перший літак з хасидами, які збираються відзначити єврейський Новий рік на могилі цадика Нахмана в Умані, прибув сьогодні до Одеси.

Рош ха-Шана в цьому році святкуватимуть 9-11 вересня, але паломники, як завжди, починають прилітати заздалегідь.

Спеціально для хасидів на околиці стоянки аеропорту обладнали туалети і рукомийники. Спеціальні служби Держави Ізраїль ретельно стежать за порядком в аеропорту і оберігають своїх громадян від можливих інцидентів.

Біля нового терміналу чергує кілька десятків мікроавтобусів, які відправляються в Умань.

Ринок жваво відреагував на прибуття хасидів. Таксисти пачками продають стартові пакети українських операторів мобільного зв'язку по 10-20 доларів, а обмінний пункт в новому терміналі аеропорту приймає долари США по курсу 25 грн.

У дирекції аеропорту повідомили, що в цьому році чекають близько 3 тисяч хасидів. За три доби з тель-авівського аеропорту Бен-Гуріон прибуде 16 авіарейсів.

Раббі Нахман з Брацлава народився в місті Меджибіж (нині Хмельницька область України) в 1772 році. Вів праведний спосіб життя, постійно постив, багато подорожував. Останні вісім років життя провів в Брацлаві (Вінницька область). У 1808 році Рабі Нахман захворів туберкульозом, поселився в Умані, де помер і був похований в 1810 році. З тих пір це місто стало центром поклоніння хасидів, куди вони з'їжджаються зі всього світу кожен єврейський Новий рік.

У центрі вчення раббі Нахмана стоїть ставлення цадика (праведника, духовного лідера) до своїх прихильників. Цадик - це душа, а хасиди - тіло. Вони взаємно доповнюють один одного. Хасид «повинен припасти до цадика», жадібно дослухатися до всіх його слів і, відкинувши будь-які мудрування, відректися від усіх власних суджень і мислити тільки розумом цадика.

Осяяння цадика, тобто його осягнення божественного, відбувається тільки через народ. Раббі Нахман наполягав на необхідності невпинного морального самоочищення і стверджував, що смуток - найгірший ворог віри.

Джерело: Думская