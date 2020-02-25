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    В Одесі минулого тижня народилися 211 малюків

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    В Одесі минулого тижня народилися 211 малюків

    Інформація департаменту охорони здоров'я Одеської міськради про кількість новонароджених за минулий тиждень

    Минулого тижня в міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 211 немовлят, що на 20 дітей більше, ніж попереднього тижня. Населення Одеси за тиждень поповнили дві двійні.

    Новонароджені хлопчики минулого тижня здобули чисельну перевагу над дівчатками - на світ з'явилися 112 маленьких одеситів і 99 юних одеситок.

    Найбільшу кількість пологів минулого тижня прийняли медики міського пологового будинку №5, де побачили світ 54 немовляти.

    Наразі прийом вагітних, роділь і породіль ведуть усі п'ять міських пологових будинків Одеси.

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