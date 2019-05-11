Одеський зоопарк презентував досвід заповідної роботи на науковій конференції



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На всеукраїнській науково-практичній конференції з питань розвитку заповідної справи співробітники Одеського зоопарку представили свої напрацювання

В кінці квітня 2019 року в біосферному заповіднику «Асканія-Нова» (Херсонська область) пройшла науково-практична конференція «100 років державної заповідності в Україні: результати і перспективи».

У роботі конференції взяли участь представники Міністерства екології та природних ресурсів України, Академії аграрних наук України, а також різних природоохоронних установ нашої країни.

Учасники конференції ознайомилися з досягненнями заповідника «Асканія-Нова», а також науковими доповідями з різних аспектів заповідної справи.

Одесу на конференції представили співробітники Одеського зоопарку. Директор зоопарку Ігор Біляков ознайомив учасників конференції зі своєю доповіддю «Динаміка стану природних популяцій земноводних і плазунів Одеської області».

Під час науково-практичної конференції були намічені шляхи і перспективи розвитку заповідної справи в Україні.