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    Одеський зоопарк презентував досвід заповідної роботи на науковій конференції

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    Одеський зоопарк презентував досвід заповідної роботи на науковій конференції

    На всеукраїнській науково-практичній конференції з питань розвитку заповідної справи співробітники Одеського зоопарку представили свої напрацювання

    В кінці квітня 2019 року в біосферному заповіднику «Асканія-Нова» (Херсонська область) пройшла науково-практична конференція «100 років державної заповідності в Україні: результати і перспективи».

    У роботі конференції взяли участь представники Міністерства екології та природних ресурсів України, Академії аграрних наук України, а також різних природоохоронних установ нашої країни.

    Учасники конференції ознайомилися з досягненнями заповідника «Асканія-Нова», а також науковими доповідями з різних аспектів заповідної справи.

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    Одеський зоопарк презентував досвід заповідної роботи на науковій конференції
    Одеський зоопарк презентував досвід заповідної роботи на науковій конференції
    Одеський зоопарк презентував досвід заповідної роботи на науковій конференції
    Одеський зоопарк презентував досвід заповідної роботи на науковій конференції
    Одеський зоопарк презентував досвід заповідної роботи на науковій конференції

    Одесу на конференції представили співробітники Одеського зоопарку. Директор зоопарку Ігор Біляков ознайомив учасників конференції зі своєю доповіддю «Динаміка стану природних популяцій земноводних і плазунів Одеської області».

    Під час науково-практичної конференції були намічені шляхи і перспективи розвитку заповідної справи в Україні.

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