Масований удар по Києву: перші фото наслідків

Російська терористична армія завдала ударів по житлових районах столиці. Зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об’єктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У Дарницькому районі після влучання в багатоповерхівку загорілися верхні поверхи та автомобілі. Під час повторного обстрілу травмовано п'ять рятувальників – їм надається допомога.

У Дніпровському районі в одному з будинків виявлено двох загиблих. Пожежі та руйнування також зафіксовані в Деснянському, Печерському та Шевченківському районах.

Рятувальники працюють на місцях, триває ліквідація наслідків. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та безпілотники. Станом на 04:40 мер міста Віталій Кличко підтвердив загибель чотирьох людей. Ще 19 осіб отримали поранення, більшість із них госпіталізовано.

До слова, під час масованого комбінованого удару РФ по Україні в ніч на 9 січня місто Славутич, що на Київщині, опинилося в стані повного блекауту.