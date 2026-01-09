Головна Київ Новини
search button user button menu button

Масований удар по Києву: перші фото наслідків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Масований удар по Києву: перші фото наслідків
Пожежі та руйнування також зафіксовані в Деснянському, Печерському та Шевченківському районах
фото: ДСНС Києва

Рятувальники працюють на місцях, триває ліквідація наслідків

Російська терористична армія завдала ударів по житлових районах столиці. Зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об’єктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У Дарницькому районі після влучання в багатоповерхівку загорілися верхні поверхи та автомобілі. Під час повторного обстрілу травмовано п'ять рятувальників – їм надається допомога.

Масований удар по Києву: перші фото наслідків фото 1

У Дніпровському районі в одному з будинків виявлено двох загиблих. Пожежі та руйнування також зафіксовані в Деснянському, Печерському та Шевченківському районах.

Масований удар по Києву: перші фото наслідків фото 2
Масований удар по Києву: перші фото наслідків фото 3

Рятувальники працюють на місцях, триває ліквідація наслідків. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та безпілотники. Станом на 04:40 мер міста Віталій Кличко підтвердив загибель чотирьох людей. Ще 19 осіб отримали поранення, більшість із них госпіталізовано.

До слова, під час масованого комбінованого удару РФ по Україні в ніч на 9 січня місто Славутич, що на Київщині, опинилося в стані повного блекауту.

Теги: Київ війна ДСНС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колекція народного художника Івана Марчука налічує понад 5 тис. картин
Привласнення творів Івана Марчука. Поліція Києва розпочала розслідування
6 сiчня, 17:15
Україна у 2026 році визначатиме не лише власну долю, а й долю міжнародного порядку
Доля України у 2026 році визначить міжнародний порядок – The Washington Post
3 сiчня, 16:48
Боротьба за плацдарми: що відбувається на фронті
Запеклі бої під Куп’янськом тривають. Огляд фронту
2 сiчня, 12:01
Понад 50 українців отримають державні нагороди
Президент підписав указ про нагородження понад 50 українців
1 сiчня, 15:25
У Києві тривають стабілізаційні відключення електроенергії
Аварійні відключення на лівому березі Києва тривають: ДТЕК оновив дані про стан мережі
29 грудня, 2025, 14:09
Російська влада продовжує збільшувати фінансування війни проти України
Скільки Росія витрачає на війну щотижня? Названо суму
21 грудня, 2025, 12:59
Антоніу Кошта зробив заяву про допомогу Україні
ЄС ухвалив рішення про €90 млрд для України
19 грудня, 2025, 06:17
Президент Зеленський оцінив переговори з представниками США
Зеленський оцінив переговори з американцями у Берліні
15 грудня, 2025, 19:36
У Києві очікуються небезпечні метеорологічні явища
У Києві очікуються небезпечні метеорологічні явища
10 грудня, 2025, 07:24

Новини

Атака на Київ: кількість поранених зросла
Атака на Київ: кількість поранених зросла
Електротранспорт на лівому березі Києва тимчасово не курсує
Електротранспорт на лівому березі Києва тимчасово не курсує
На Київщині врятовано родину з-під завалів (фото)
На Київщині врятовано родину з-під завалів (фото)
У Києві виникли перебої з теплом і гарячою водою, змінено рух поїздів метро
У Києві виникли перебої з теплом і гарячою водою, змінено рух поїздів метро
Масований удар по Києву: перші фото наслідків
Масований удар по Києву: перші фото наслідків
Удар по Києву. Кличко розповів про перші наслідки комбінованої ворожої атаки
Удар по Києву. Кличко розповів про перші наслідки комбінованої ворожої атаки

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua