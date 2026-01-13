В Одесі дрони атакували лікарню, дитсадок та школу: є поранені

Унаслідок обстрілу Одеси постраждали пʼятеро осіб

Російська Федерація здійснила дронову атаку на Одесу. У центральній частині міста пошкоджено житлові будинки та об'єкти соціальної сфери. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника міської військової адміністрації Одеси Сергія Лисака та ДСНС.

Унаслідок ворожих ударів постраждали лікарня, дитячий садок та школу. Пошкоджено фасади та скління шести розташованих багатоквартирних житлових будинків, а також два гаражі та дев'ять автомобілів.

Наслідки ворожого обстрілу фото: ДСНС

Крім того, пожежі спалахнули в не експлуатованій новобудові, приміщенні фітнес-центру, будівлі професійного ліцею, а також у розташованому поруч гаражі з автівкою.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждали пʼятеро осіб. Психологи ДСНС надали допомогу 14 особам, серед яких одна дитина.

Рятувальники ліквідували загоряння фото: ДСНС

Нагадаємо, уночі 13 січня російські загарбники завдали масованого удару по території поштового термінала у передмісті Харкова. Унаслідок обстрілу сталися руйнації будівель та декілька осередків займання на загальній площі близько 500 м кв.

За попередніми даними, у результаті атаки загинуло чотири людини, ще шестеро осіб постраждало. Співробітники ДСНС врятували 30 людей, двох з яких з-під завалів конструкцій зруйнованої будівлі.

До слова, у Шевченківському районі Харкова «шахед» влучив у дитячий санаторій.