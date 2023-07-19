Окупанти розбомбили кладовище в Одесі (відео)
Після отримання дозволу військових за всіма одеськими адресами виїдуть комунальники та інші служби
Під час нічної атаки російські терористи пошкодили Слобідське кладовище в Одесі. Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.
Також в Пересипському та Київському районах є пошкодження житлових будинків, вибито вікна.
«Після отримання дозволу військових за всіма одеськими адресами виїдуть комунальники та наші служби, аби допомогти прибрати, затягнути отвори плівкою та прийняти в одеситів заявки на відновлення вікон та дверей», – додав мер.
Раніше повідомлялося, що «Шахеди» влучили в об’єкт інфраструктури на Житомирщині.
Також масовано атаки зазнала Кіровоградщина.
Крім того, ворог атакував готельний комплекс у Коблево.
Всього ворог випустив по Україні 31 ракету та 32 дрони.
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