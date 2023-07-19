Окупанти розбомбили кладовище в Одесі (відео)

Слобідське кладовище в Одесі після атаки РФ

Після отримання дозволу військових за всіма одеськими адресами виїдуть комунальники та інші служби

Під час нічної атаки російські терористи пошкодили Слобідське кладовище в Одесі. Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

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Також в Пересипському та Київському районах є пошкодження житлових будинків, вибито вікна.

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«Після отримання дозволу військових за всіма одеськими адресами виїдуть комунальники та наші служби, аби допомогти прибрати, затягнути отвори плівкою та прийняти в одеситів заявки на відновлення вікон та дверей», – додав мер.

Раніше повідомлялося, що «Шахеди» влучили в об’єкт інфраструктури на Житомирщині.

Також масовано атаки зазнала Кіровоградщина.

Крім того, ворог атакував готельний комплекс у Коблево.

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Всього ворог випустив по Україні 31 ракету та 32 дрони.