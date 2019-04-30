Перед 2 травня поліція Одещини переходить на посилений режим (фото)



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Правоохоронці Одещини переходять на посилений варіант несення служби Фото: Нацполіція

До Одеси прибувають додаткові сили правоохоронців та засоби

Поліція закликає громадян дотримуватися правопорядку 2 травня під час заходів, пов’язаних із річницею трагічних подій 2014 року. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Одеській області.

З сьогоднішнього дня правоохоронці Одещини переходять на посилений варіант несення служби.

1 та 2 травня до Одеси прибувають додаткові сили та засоби, які спільно з правоохоронцями регіону будуть нести службу з охорони громадського порядку та забезпечать публічну безпеку громадян.

З метою недопущення масових заворушень, запобігання загрозам публічній безпеці і порядку, а також охорони життя і здоров’я людей, на Куликовому полі та Соборній площі, а також на прилеглих до них територіях будуть введенні тимчасові обмеження доступу громадян. По периметру вказаних місць будуть виставлені працівники поліції.

Вхід до території Куликового поля буде здійснюватися тільки через встановлені там фільтраційні пункти.

2 травня в Одесі, у місцях проведення масових заходів, працюватимуть поліцейські діалогу.

Напередодні проведення масових заходів правоохоронці нагадують одеситам та гостям міста про заборону використання символіки тоталітарних режимів, а також просять не піддаватись на провокації, дотримуватися законності, уникати конфліктів, берегти себе та своїх рідних.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року у протистоянні українських і проросійських активістів на Грецькій вулиці і Грецькій площі в Одесі загинули шість людей. Ще 42 стали жертвами пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі.