Під Одесою троє військових постраждали в ДТП (фото)

В Одеській області військові потрапили в ДТП, є постраждалі

За попередніми даними, водій Lexus, який слідував з колегою в бік Одеси, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Volkswagen

В Одеській області військові потрапили в дорожньо-транспортну пригоду. В результаті інциденту постраждали п'ятеро людей. Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Інцидент стався біля Крижанівки. За попередніми даними, водій Lexus, який слідував з колегою в бік Одеси, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Volkswagen, в якому знаходилися троє військовослужбовців.

Всіх учасників події госпіталізували. Пасажирка Lexus, 1967 року у важкому стані. Чоловіки, 1965, 1976, 1996 і 1994 р.н., отримали невеликі травми.

Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Київщині зіткнулися маршрутка й мотоцикл.

До слова, у селі Бзів Київської області підліток на мотоциклі потрапив в смертельну ДТП.