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    Під Одесою троє військових постраждали в ДТП (фото)

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    В Одеській області військові потрапили в ДТП, є постраждалі - Під Одесою троє військових постраждали в ДТП (фото)
    В Одеській області військові потрапили в ДТП, є постраждалі
    Фото: Нацполіція

    За попередніми даними, водій Lexus, який слідував з колегою в бік Одеси, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Volkswagen

    В Одеській області військові потрапили в дорожньо-транспортну пригоду. В результаті інциденту постраждали п'ятеро людей. Про це повідомляє пресслужба поліції області.

    Інцидент стався біля Крижанівки. За попередніми даними, водій Lexus, який слідував з колегою в бік Одеси, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Volkswagen, в якому знаходилися троє військовослужбовців.

    Всіх учасників події госпіталізували. Пасажирка Lexus, 1967 року у важкому стані. Чоловіки, 1965, 1976, 1996 і 1994 р.н., отримали невеликі травми.

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    Під Одесою троє військових постраждали в ДТП (фото)
    Під Одесою троє військових постраждали в ДТП (фото)
    Під Одесою троє військових постраждали в ДТП (фото)
    Під Одесою троє військових постраждали в ДТП (фото)
    Фото: Нацполіція

    Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, на Київщині зіткнулися маршрутка й мотоцикл.

    До слова, у селі Бзів Київської області підліток на мотоциклі потрапив в смертельну ДТП.

    Теги: ДТП Одеса Одещина водій військові Volkswagen Lexus
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    Під Одесою троє військових постраждали в ДТП (фото)