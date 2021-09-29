Підліток напідпитку погрожував пістолетом одеситам (фото)
Хлопець не зміг пояснити правоохоронцям причини своєї поведінки
Одеські патрульні затримали неповнолітнього хлопця, який розмахував серед вулиці предметом, схожим на пістолет. Підліток погрожував перехожим і був у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Одеської області.
Інцидент стався вранці на проспекті Академіка Глушка. 17-річний хлопець не зміг пояснити правоохоронцям причини своєї поведінки.
«Сьогодні вранці патрульні отримали повідомлення, що на проспекті Академіка Глушка ходить невідомий хлопець та погрожує перехожим предметом, схожим на пістолет.
17-річний одесит був у стані сп’яніння та не міг пояснити причину своєї поведінки», – йдеться у повідомленні.
Для з'ясування обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу, а також матір неповнолітнього хлопця.
Як раніше повідомлялося, на Одещині 14-річний підліток влаштував стрілянину на дитячому майданчику.
Також, у Харкові підліток влаштував стрілянину в супермаркеті.