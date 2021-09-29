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    Підліток напідпитку погрожував пістолетом одеситам (фото)

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    Підліток напідпитку погрожував пістолетом одеситам (фото)
    фото: Патрульна поліція Одеської області

    Хлопець не зміг пояснити правоохоронцям причини своєї поведінки

    Одеські патрульні затримали неповнолітнього хлопця, який розмахував серед вулиці предметом, схожим на пістолет. Підліток погрожував перехожим і був у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Одеської області.

    Інцидент стався вранці на проспекті Академіка Глушка. 17-річний хлопець не зміг пояснити правоохоронцям причини своєї поведінки.

    «Сьогодні вранці патрульні отримали повідомлення, що на проспекті Академіка Глушка ходить невідомий хлопець та погрожує перехожим предметом, схожим на пістолет.

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    Підліток напідпитку погрожував пістолетом одеситам (фото)
    Підліток напідпитку погрожував пістолетом одеситам (фото)

    17-річний одесит був у стані сп’яніння та не міг пояснити причину своєї поведінки», – йдеться у повідомленні.

    Для з'ясування обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу, а також матір неповнолітнього хлопця.

    Як раніше повідомлялося, на Одещині 14-річний підліток влаштував стрілянину на дитячому майданчику.

    Також, у Харкові підліток влаштував стрілянину в супермаркеті.

    Теги: зброя діти Одеса поліція
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    Підліток напідпитку погрожував пістолетом одеситам (фото)