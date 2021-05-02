У Білорусі жінку оштрафували за червоно-білі шкарпетки

Поліцейські заявили жінці, що вона у шкарпетках «не того кольору»

Доки жінка не сплатить штраф, вона не зможе отримати назад вилучені телефон та брошку

У Білорусі силовики затримали жительку Мінська, яка вийшла з дому у червоно-білих шкарпетках. Жінка наполягає, що просто йшла на курси з водіння, однак у протоколі правоохоронців з'явились нові деталі.

Як пише Tut.by, Наталія Сівцова-Седушкіна розповіла, що правоохоронці вже затримували її за «пікетування», коли побачили у неї на балконі зав'язані червоні та білі стрічки. На жінку склали протокол та відпустили її додому, а вже наступного дня її затримали знову.

Увечері жінка вийшла на курси з водіння, біля дому її зупинили четверо силовиків. За словами Наталі, їй заявили, що вона у шкарпетках «не того кольору».

«Напевно, я дійсно була досить помітною: білі куртка і кросівки, сині укорочені джинси і білі шкарпетки з червоною смужкою, які були видні наполовину. Але хіба це порушення?», – сказала вона.

Далі, за словами жінки, її відвели до автозаку та доправили у відділок. Там жінка пробула три години, її відпустили, оскільки вона має неповнолітню дитину.

Наталі вручили протокол, у якому було зазначено, що вона ходила вулицею у шкарпетках з «біло-червоно-білою» символікою. Наступного дня суд розглянув її справу, але не ухвалив рішення та відправив матеріали на допрацювання.

Вже під час наступного судового засідання, правоохоронці надали інший протокол, де було зазначено, що жінка також підіймала вгору руку зі складеними «V» пальцями. У відповідь їй нібито сигналили машини.

Окрім того, до справи не могли долучити записи з камер спостереження. Мовляв, їх вже видалили.

У результаті суд постановив оштрафувати Наталю на 4 350 білоруських рублів (47 166 грн) за червоно-білі стрічки та шкарпетки.

Доки жінка не сплатить штраф, вона не зможе отримати назад вилучені телефон та брошку.

Нагадаємо, раніше чемпіонку світу оголосили в розшук через критику Лукашенка.

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