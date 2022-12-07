Полював за «Нептунами»: СБУ затримала в Одесі російського агента

Після прильотів по міській інфраструктурі російський агент доповідав своїм кураторам про результати ворожого обстрілу

Служба безпеки України затримала агента спецслужб країни-агресора під час контрдиверсійних заходів в Одесі. Зловмисник збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на території міста. Про це повідомляє пресцентр відомства.

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«Серед його основних завдань було виявлення можливих бойових позицій протиповітряної оборони та українських берегових ракетних комплексів «Нептун», – йдеться в повідомленні.

Крім того, ворожого поплічника цікавила інформація щодо розташування блокпостів та специфіки захисту енергогенеруючих об’єктів на півдні України. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки та проведення прицільних ракетних ударів по місту.

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«Після прильотів по міській інфраструктурі російський агент «доповідав» своїм кураторам про результати ворожого обстрілу. Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергової передачі ворогу закритих відомостей», – зазначають в СБУ.

Слідство встановило, що затриманим є місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення вийшов на спецслужби РФ і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Зловмисник контактував з агресором через анонімні месенджери та соцмережі. Так само передавав їм інформацію про українські об’єкти з прив’язкою до координат і детальним описом місцевості.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України: надання іноземній державі, іноземній організації та їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого, правоохоронці виявили мобільний телефон і ноутбук із доказами законспірованого листування з окупантами.

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