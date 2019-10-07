Правоохоронці встановлюють обставини ДТП на автошляху «Одеса-Білгород-Дністровський»



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В результаті зіткнення автомобіля «ВАЗ» із «Opel Astra» одна людина загинула та четверо постраждали, у тому числі - дві дитини

Подія сталася у неділю, 6 жовтня, близько 17-ї години поблизу села Караліно-Бугаз. Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області «Главком».

За попередніми даними слідчо-оперативної групи по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод, аварія сталася в результаті того, що водій «ВАЗу» виїхав на зустрічну смугу. Від отриманих травм 60-річний чоловік загинув на місці. За попереднім висновком лікарів, він був в алкогольному сп’янінні.

Водійка «Opel Astra» та троє її пасажирів, серед яких - 10-річна дитина та немовля, отримали травми різного ступеню тяжкості. Усіх їх госпіталізовано.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.