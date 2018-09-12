Прокуратура звинувачує колишнього одеського нардепа в злочинах проти основ національної безпеки України



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Колишній нардеп підозрюється у публічних закликах до зміни меж території країни

Співробітники прокуратури Одеської області спільно з Управлінням Служби безпеки направили письмове повідомлення про підозру колишньому народному депутату України Ігорю Маркову в скоєнні ряду злочинів проти основ національної безпеки та громадського порядку. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

З 2014 по 2017 року він неодноразово, користуючись прямими ефірами телеканалів і власним каналом в YоuTube, спочатку в Одесі, потім на тимчасово непідконтрольною території Донецької області і пізніше в Москві публічно висловлювався про необхідність зміни меж території країни, а також у своїй прихильності і підтримки діяльності незаконних утворень «ЛНР» і «ДНР».

Так, в повідомленні прокуратури приводяться слова Маркова:

«Гласный вопрос – освобождение … Украины от .. лютого зверя – имя которому бандеро-фашистский режим», «Вот эти первые 13 человек были обменяны, обменяны на карателей … и спасибо огромное ребятам из ДНР, которые идут на это», «Чем больше перебьют, тем меньше нам потом работы будет, вернувшись на Украину!...»

Також, за даними експертів-лінгвістів, в його публічних виступах і зверненнях містяться заклики до вчинення терористичного акту, розпалювання національної ненависті, приниження національної честі та гідності, образи почуттів громадян.

В даний час вирішується питання про проведення стосовно екс-нардепа спеціального (заочного) розслідування.

Нагадаємо, Марков був народним депутатом до вересня 2013 року, коли Вищий адміністративний суд України позбавив його мандата. Згодом Марков був заарештований у справі про організацію побиття учасників акції проти встановлення пам'ятника Катерині другій в Одесі в 2007 році. Пізніше його відпустили.

У серпні 2015 року Інтерпол заарештував Маркова в Італії. Потім суд Генуї звільнив його, і він полетів до Росії.

Джерело: Трасса Е-95