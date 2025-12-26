Головна Одеса Новини
search button user button menu button

РФ атакувала порти Одещини: пошкоджено судна під прапорами Словаччини та Палау

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ атакувала порти Одещини: пошкоджено судна під прапорами Словаччини та Палау
Порти Одещини всю ніч зазнавали безперервних ворожих ударів
фото: Олексій Кулеба/Telegram

На місцях влучань рятувальники ліквідовують пожежі

У ніч проти 26 грудня російська терористична армія атакувала порти на Одещині. Унаслідок влучання безпілотників пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, баржа, судна. Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба, передає «Главком».

«Порти Одещини всю ніч зазнавали безперервних ворожих ударів. Внаслідок влучання безпілотників пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, баржа, судна під прапорами Словаччини та Республіки Палау. На місцях влучань рятувальники ліквідовують пожежі. Працівники портів продовжують обстеження пошкоджень», – йдеться у повідомленні.

РФ атакувала порти Одещини: пошкоджено судна під прапорами Словаччини та Палау фото 1
фото: Олексій Кулеба/Telegram

Зокрема, частково є перебої із електропостачанням, ремонтні бригади працюють над відновленням.

Кулеба додав: «Під ударами російських безпілотників опинився і термінал на Миколаївщини. Пошкоджене судно під прапором Ліберії. На щастя, без постраждалих. Відновлювальні роботи тривають».

Нагадаємо, вночі 26 грудня російські окупанти вдарили по Одещині безпілотниками. Найбільше під атакою перебував південь регіону, зокрема місто Ізмаїл, де серія потужних вибухів тривала протягом кількох годин.

Теги: війна Одещина порт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Навіщо Путін оголосив про військові збори у грудні 2025 року
Чому Путін оголосив про військові збори
9 грудня, 18:14
Путін оголосив, що згоден на припинення вогню
Путін та Донбас – мрія, яка ніколи не збудеться
28 листопада, 18:01
У Берліні пройшов дводенний саміт щодо України
Архітектура миру. Як пройшли переговори у Берліні
16 грудня, 16:22
Трамп зробив заяву щодо України
Трамп заговорив про Третю світову війну
12 грудня, 02:00
Вперше російська субмарина була уражена підводним дроном
Прощання «Варшавянки». Україна перейшла до нового етапу знищення флоту Росії Технології війни
18 грудня, 21:00
Сирський наголосив на тому, що питання будівництва й оснащення укриттів у навчальних центрах потребують прискорення та невідкладних організаційних рішень
Сирський зробив заяву про посилення мобілізації та наступ окупантів
8 грудня, 11:28
Трамп: Я сподіваюся, що Україна діятиме швидко, бо Росія там. І, знаєте, щоразу, коли вони займають надто жорстку позицію, Росія змінює свою думку
Трамп закликав Україну прискорити процес переговорів щодо завершення війни
18 грудня, 22:13
Житомир прощатиметься з 4-річною Крістіною, яка загинула під час обстрілу 23 грудня
Завтра Житомир прощатиметься з дівчинкою, яку вбила Росія (фото)
Вчора, 15:03
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 438 танків
Втрати ворога станом на 22 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
22 грудня, 06:42

Новини

РФ атакувала порти Одещини: пошкоджено судна під прапорами Словаччини та Палау
РФ атакувала порти Одещини: пошкоджено судна під прапорами Словаччини та Палау
Забруднення узбережжя Одеси: влада повідомила нові деталі
Забруднення узбережжя Одеси: влада повідомила нові деталі
Росія масовано атакувала Одещину безпілотниками
Росія масовано атакувала Одещину безпілотниками
Одещина: РФ вдарила по активах найбільшого виробника соняшникової олії
Одещина: РФ вдарила по активах найбільшого виробника соняшникової олії
Чоловік, що торік втратив родину через обстріл, знову залишився без житла після удару РФ
Чоловік, що торік втратив родину через обстріл, знову залишився без житла після удару РФ
РФ вдарила по Одещині: є загибла та постраждалі (фото)
РФ вдарила по Одещині: є загибла та постраждалі (фото)

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua