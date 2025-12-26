РФ атакувала порти Одещини: пошкоджено судна під прапорами Словаччини та Палау

На місцях влучань рятувальники ліквідовують пожежі

У ніч проти 26 грудня російська терористична армія атакувала порти на Одещині. Унаслідок влучання безпілотників пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, баржа, судна. Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба, передає «Главком».

«Порти Одещини всю ніч зазнавали безперервних ворожих ударів. Внаслідок влучання безпілотників пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, баржа, судна під прапорами Словаччини та Республіки Палау. На місцях влучань рятувальники ліквідовують пожежі. Працівники портів продовжують обстеження пошкоджень», – йдеться у повідомленні.

фото: Олексій Кулеба/Telegram

Зокрема, частково є перебої із електропостачанням, ремонтні бригади працюють над відновленням.

Кулеба додав: «Під ударами російських безпілотників опинився і термінал на Миколаївщини. Пошкоджене судно під прапором Ліберії. На щастя, без постраждалих. Відновлювальні роботи тривають».

Нагадаємо, вночі 26 грудня російські окупанти вдарили по Одещині безпілотниками. Найбільше під атакою перебував південь регіону, зокрема місто Ізмаїл, де серія потужних вибухів тривала протягом кількох годин.