Росія масовано атакувала Одещину безпілотниками

Найбільше під атакою перебував південь Одеської області, зокрема місто Ізмаїл

Вночі 26 грудня російські окупанти вдарили по Одещині безпілотниками. Про це пише «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Найбільше під атакою перебував південь регіону, зокрема місто Ізмаїл, де серія потужних вибухів тривала протягом кількох годин.

За даними військових та моніторингових каналів, перші групи ворожих БпЛА зайшли з акваторії Чорного моря ще наприкінці доби 25 грудня. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух дронів у бік Татарбунар, Ізмаїла та Рені. Близько пів на першу ночі жителі Ізмаїльського району почули перші звуки роботи ППО та вибухи, які повторювалися о 00:45 та о 01:31.

Ворог також націлив безпілотники й на обласний центр. В Одесі вибухи пролунали приблизно о 01:23, невдовзі після того, як військові зафіксували рух групи БпЛА курсом на місто та Чорноморськ. Місцевих жителів закликали залишатися в укриттях до відбою тривоги через високу інтенсивність загрози.

Раніше Одеський район знову опинився під масованим ударом російських балістичних ракет. Ціллю ворога став об’єкт портової інфраструктури, де внаслідок влучання на стоянці спалахнули вантажівки. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За даними Кіпера, атака призвела до значних жертв: загинули семеро людей, ще п’ятнадцятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізували для надання медичної допомоги.

«Главком» писав, що у ніч на 13 грудня російські терористи атакували Одесу та область ракетами. Писали, що в є прильоти у регіональному центрі, Арцизі та Усатовому.

Зазначається, що окупанти били по енергетичній інфраструктурі. В Одесі та області перебої з електропостачанням, в деяких частинах світло повністю зникло.

Як відомо, у ніч проти 12 грудня російські війська знову атакували Одесу та область ударними безпілотними літальними апаратами, спричинивши пошкодження та пожежі на об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури.

Зазначається, що внаслідок ворожих влучань спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури.

Також російські війська атакували Одеську область. Внаслідок чого постраждали шестеро людей, серед них – двоє дітей.

Через влучання виникли пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. Під час ліквідації наслідків рятувальні роботи ускладнювалися повторними сигналами повітряної тривоги.