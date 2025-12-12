Трамп заговорив про Третю світову війну

Американський президент наголосив, що США не хочуть, аби сталась Третя світова війна

Президент США Дональд Трамп на брифінгу в Овальному кабінеті Білого дому заявив, що Штати хочуть припинення війни в Україні та наполегливо працюють над завершенням російсько-української війни, пише «Главком».

Трамп зазначив, що війна в Україні прямо не впливає на процеси у США, але дещо виходить з-під контролю його країни. Він висловив занепокоєння щодо можливого початку Третьої світової війни.

«Такі речі закінчуються третьою світовою війною, ми не хочемо, щоб це сталося», – зазначив Трамп, натякнувши, що США продовжуватимуть брати участь у процесі мирного врегулювання, щоб війна в Україні не переросла у Третю світову.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що під час його терміну не буде третьої світової війни.

«Думаю, все йшло до Третьої світової війни, але тепер цього більше не буде. Це приємний момент – вам більше не доведеться турбуватися про це», – сказав він.

Російсько-українська війна – це локальний конфлікт, який має глобальне значення. І якщо ця війна вийде за межі України-Росії, тоді можна буде говорити про початок Третьої світової. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» виразив професор Львівського католицького університету, історик Ярослав Грицак.

Дослідник регіоналізму в РФ та співорганізатор форуму Вільних народів Постросії Олег Магалецький вважає, що світ перебуває на межі початку Третьої великої війни.

Російський диктатор Володимир Путін все більше говорить про ядерну війну, аби світова спільнота почала панікувати і змушувала українців здатися. Водночас віра у слова диктатора лише робить його сильнішим, а можливість Третьої світової війни – вищою. Про це у статті під назвою «Третя світова війна? Давайте допоможемо тим, хто її стримує» написав американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер.