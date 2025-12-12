Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп заговорив про Третю світову війну

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заговорив про Третю світову війну
Трамп зробив заяву щодо України
скриншот з відео

Американський президент наголосив, що США не хочуть, аби сталась Третя світова війна

Президент США Дональд Трамп на брифінгу в Овальному кабінеті Білого дому заявив, що Штати хочуть припинення війни в Україні та наполегливо працюють над завершенням російсько-української війни, пише «Главком».

Трамп зазначив, що війна в Україні прямо не впливає на процеси у США, але дещо виходить з-під контролю його країни. Він висловив занепокоєння щодо можливого початку Третьої світової  війни.

«Такі речі закінчуються третьою світовою війною, ми не хочемо, щоб це сталося», – зазначив Трамп, натякнувши, що США продовжуватимуть брати участь у процесі мирного врегулювання, щоб війна в Україні не переросла у Третю світову.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що під час його терміну не буде третьої світової війни. 

«Думаю, все йшло до Третьої світової війни, але тепер цього більше не буде. Це приємний момент – вам більше не доведеться турбуватися про це», – сказав він.

Російсько-українська війна – це локальний конфлікт, який має глобальне значення. І якщо ця війна вийде за межі України-Росії, тоді можна буде говорити про початок Третьої світової. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» виразив професор Львівського католицького університету, історик Ярослав Грицак. 

Дослідник регіоналізму в РФ та співорганізатор форуму Вільних народів Постросії Олег Магалецький вважає, що світ перебуває на межі початку Третьої великої війни. 

Російський диктатор Володимир Путін все більше говорить про ядерну війну, аби світова спільнота почала панікувати і змушувала українців здатися. Водночас віра у слова диктатора лише робить його сильнішим, а можливість Третьої світової війни – вищою. Про це у статті під назвою «Третя світова війна? Давайте допоможемо тим, хто її стримує» написав американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер. 

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп війна США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп наголошує, що в Україні давно не проводилися вибори
Трамп закликав Зеленського бути реалістом та завершити війну
10 грудня, 23:21
Позафракційний Дмитро Костюк збирається вивести низку членів «Слуги народу» від Давида Арахамії до себе в поки неіснуючу групу
Нардеп, якого викликали в СБУ: Після відставки Єрмака у декого в «Слузі народу» почали рости крила інтерв’ю
4 грудня, 20:45
Олійникова є гравчинею топ-100 рейтингу WTA
«Не фотографуюся з російськими фашистами». Українська тенісистка зробила емоційну заяву
4 грудня, 10:26
Зеленський: Цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитися до повітряних тривог, до всіх подібних загроз ударів
Цими днями, тижнями треба уважно ставитись до тривог: Зеленський попередив про загрозу
24 листопада, 23:56
Які шанси є у плані США для України та Росії?
Мирний план США: між страхом Путіна і шансом для України
21 листопада, 14:50
Марія Мальмер Стенергард зробила заяву про допомогу Україні
Імпорт ЄС з РФ на €124 млрд перевищив допомогу Україні – МЗС Швеції
20 листопада, 17:18
РФ пошкодила посольство Азербайджану
Окупанти пошкодили посольство Азербайджану в Києві – президент
14 листопада, 09:15
Нині триває 1360-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 14 листопада 2025 року
14 листопада, 08:12
Орел опинився під атакою
Ракети атакували російський Орел (відео)
13 листопада, 06:58

Політика

Трамп відповів, за яких умов відправить переговірників на зустріч щодо України в Париж
Трамп відповів, за яких умов відправить переговірників на зустріч щодо України в Париж
Трамп заговорив про Третю світову війну
Трамп заговорив про Третю світову війну
Росія повернула війну до Європи – генсек НАТО
Росія повернула війну до Європи – генсек НАТО
Axios: Україна та ЄС проведуть переговори в Парижі щодо мирного плану
Axios: Україна та ЄС проведуть переговори в Парижі щодо мирного плану
Урсула фон дер Ляєн після критики Трампа: ніхто не втручатиметься у європейську демократію
Урсула фон дер Ляєн після критики Трампа: ніхто не втручатиметься у європейську демократію
«Втомився від зустрічей». Білий дім пояснив, коли Трамп побачиться із Зеленським
«Втомився від зустрічей». Білий дім пояснив, коли Трамп побачиться із Зеленським

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua