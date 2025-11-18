Головна Світ Політика
Трамп заявив, що здивований Путіним

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп заявив, що здивований Путіним
Трамп: У мене ще одна справа з Путіним. Я трохи здивований Путіним. Це триває довше, ніж я думав
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп зауважив, що його здивувала тривалість війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що на його рахунку нібито завершення вже восьми воєн. Однак він висловив своє розчарування тим, що конфлікт в Україні триває довше, ніж він припускав. Таку заяву Трамп зробив під час зустрічі зі спадковим принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом, передає «Главком».

Політик підкреслив, що його здивувала тривалість цієї війни, зазначивши, що він має ще «одну справу з Путіним».

«У мене ще одна справа з Путіним. Я трохи здивований Путіним. Це триває довше, ніж я думав», – процитували Трампа.

Як відомо, президент США Дональд Трамп готовий затвердити законодавство про запровадження санкцій проти Росії, якщо за ним збережеться остаточне право вирішального голосу щодо застосування цих заходів. Про це у понеділок повідомив високопоставлений представник Білого дому. Напередодні, пізно ввечері в неділю, Трамп заявив журналістам, що йому «цілком нормально» те, що республіканці розробляють законопроєкт про санкції проти країн, які ведуть бізнес із Росією. Ці санкції вводяться через небажання Москви домовлятися про мирне врегулювання конфлікту в Україні.

Як повідомялося раніше у Сполучених Штатах Америки ведеться робота над новим законопроєктом, підтриманим обома основними партіями, який має на меті значно посилити економічний тиск на Російську Федерацію. Цю ініціативу вже схвалив президент Дональд Трамп. Про це повідомив сенатор США Ліндсі Грем.

Зазначається, що ключовою особливістю документа є розширення можливостей президента щодо запровадження так званих вторинних санкцій.

Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки. Згодом російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну. 

Теги: Дональд Трамп путін війна

