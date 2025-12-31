Окупанти атакували багатоповерхівку в Одесі: є постраждалі, серед них – діти

Триває уточнення даних щодо масштабу руйнувань та кількості поранених

У ніч проти 31 грудня російські терористи атакували багатоповерхівку в Одесі. Внаслідок обстрілу є постраждалі, серед яких – діти. Влада показала фото з наслідками та повідомила подробиці удару, пише «Главком».

Унаслідок атаки в двох районах Одеси зафіксовано влучання в багатоповерхові будинки. В одному з них спалахнула пожежа у квартирах, також пошкоджено цивільні автомобілі.

Є постраждалі, серед них – діти. Їм надається вся необхідна допомога.

«На місцях подій працюють рятувальники, аварійні бригади та всі відповідні служби. Мешканцям постраждалих будинків надається допомога», – йдеться в офіційному коментарі.

Проводиться обстеження будинків і пошкоджених ділянок, триває уточнення даних щодо масштабу руйнувань та кількості поранених.

8 фото На весь екран















Зауважимо, що росіяни вчинили чергову масовану атаку ударними безпілотниками по Одещині, в результаті якої постраждала житлова, логістична та енергетична інфраструктура.