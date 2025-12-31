Одещина: уламки дрона впали на територію сортувального термінала «Нової пошти»

Через пожежу, спричинену падінням уламків ворожого безпілотника, було знищено посилок на понад 2 млн грн

Усі працівники компанії перебували в укритті і не постраждали

Уночі 31 грудня під час масованої атаки на Одещину уламки ворожого дрону впали на автодвір сортувального термінала «Нової пошти». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що унаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав. Водночас через пожежу було знищено понад сотню посилок.

«Відбулось займання причепу вантажного автомобіля «Нової пошти», в якому було 110 посилок, оголошеною вартістю 2,3 млн грн. Всі вони знищені. Нова пошта компенсує втрату відправлень. Ми вже зв’язуємось з клієнтами щодо відшкодування», – йдеться в заяві.

Пресслужба компанії додала, що термінал вже відновив роботу.

Нагадаємо, унаслідок нічної атаки на Одесу постраждало шестеро людей. Усі постраждалі – члени двох родин. Троє поранених – це діти віком від семи місяців до 14 років.

«П‘ятеро осіб госпіталізовані, з них троє дітей. Один дорослий перебуває у важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості, у тому числі немовля з інгаляційним отруєнням», – розповів голова Одеської ОВА.

Загалом в Одесі ушкоджено чотири багатоквартирних житлові будинки, щонайменше 14 автомобілів та приватні гаражі. Будинок, де мешкали постраждалі, зазнав пошкоджень з другого по шостий поверхи. Частина міста залишилася без електро-, водо- та теплопостачання.

До слова, у ніч на 7 листопада внаслідок влучань російських дронів було знищене відділення №1 «Нової пошти» у місті Чугуєві.