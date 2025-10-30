Нічний обстріл Київщини: рятувальники повідомили про ліквідацію наслідків
Під час нічної атаки на Бориспіль частково був зруйнований будинок та пошкоджений легковий автомобіль
У ніч на 30 жовтня російські окупанти атакували Київщину безпілотниками. У місті Бориспіль внаслідок російської атаки виникла пожежа у двоповерховому приватному будинку, постраждала 36-річна жінка, яку з численними травмами госпіталізували. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, інформує «Главком».
Добровільний пожежний підрозділ «Штурм» ліквідував загоряння двох автомобілів, що виникло внаслідок падіння уламків безпілотника.
Також частково був зруйнований будинок та пошкоджений легковий автомобіль.
Пожежу ліквідовано рятувальниками ДСНС.
Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російська терористична армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю. Внаслідок чого поранено людей. Також Росія вночі атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України. Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.
