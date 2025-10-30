Нічний обстріл Київщини: рятувальники повідомили про ліквідацію наслідків

Під час нічної атаки на Бориспіль частково був зруйнований будинок та пошкоджений легковий автомобіль

У ніч на 30 жовтня російські окупанти атакували Київщину безпілотниками. У місті Бориспіль внаслідок російської атаки виникла пожежа у двоповерховому приватному будинку, постраждала 36-річна жінка, яку з численними травмами госпіталізували. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, інформує «Главком».

Добровільний пожежний підрозділ «Штурм» ліквідував загоряння двох автомобілів, що виникло внаслідок падіння уламків безпілотника.

Під час нічної атаки на Бориспіль частково був зруйнований будинок фото: ДСНС Київщини/Facebook

Також частково був зруйнований будинок та пошкоджений легковий автомобіль.

Автомобіль, пошкоджений під час атаки фото: ДСНС Київщини/Facebook

Пожежу ліквідовано рятувальниками ДСНС.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російська терористична армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю. Внаслідок чого поранено людей. Також Росія вночі атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України. Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.