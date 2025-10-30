Головна Київ Новини
Нічний обстріл Київщини: рятувальники повідомили про ліквідацію наслідків

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Нічний обстріл Київщини: рятувальники повідомили про ліквідацію наслідків
Пожежу ліквідовано рятувальниками ДСНС
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Під час нічної атаки на Бориспіль частково був зруйнований будинок та пошкоджений легковий автомобіль

У ніч на 30 жовтня російські окупанти атакували Київщину безпілотниками. У місті Бориспіль внаслідок російської атаки виникла пожежа у двоповерховому приватному будинку, постраждала 36-річна жінка, яку з численними травмами госпіталізували. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, інформує «Главком».

Добровільний пожежний підрозділ «Штурм» ліквідував загоряння двох автомобілів, що виникло внаслідок падіння уламків безпілотника. 

Під час нічної атаки на Бориспіль частково був зруйнований будинок
Під час нічної атаки на Бориспіль частково був зруйнований будинок
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Також частково був зруйнований будинок та пошкоджений легковий автомобіль. 

Автомобіль, пошкоджений під час атаки
Автомобіль, пошкоджений під час атаки
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Пожежу ліквідовано рятувальниками ДСНС.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російська терористична армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю. Внаслідок чого поранено людей. Також Росія вночі атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України. Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. 

Теги: Київщина обстріл війна

Читайте нас

