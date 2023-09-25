Окупанти вдарили по Одесі: наслідки

Росіяни атакували Одещину ударними безпілотниками та двома типами ракет

Уночі 25 вересня росіяни обстріляли Одесу – під удар потрапила припортова інфраструктура, також руйнувань зазнала нежитлова висотка та кілька інших об'єктів. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Так, росіяни атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет.

«На жаль, є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. В нежитловій висотці у м. Одеса спалахнула пожежа. Її було оперативно ліквідовано», – сказав Кіпер.

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Також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.

Він також повідомив, що вибуховою хвилею травмувало одну людину. Жінка зазнала ушкодження уламками, нині отримує всю необхідну допомогу в місцевій лікарні.

Нагадаємо, що вночі 25 вересня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У ніч на 25 вересня російські терористи використали для атаки на Україну, зокрема, 19 ударних дронів «Шахед».