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Окупанти вдарили по Одесі: наслідки

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Одесі: наслідки
Вибуховою хвилею травмувало одну людину
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росіяни атакували Одещину ударними безпілотниками та двома типами ракет

Уночі 25 вересня росіяни обстріляли Одесу – під удар потрапила припортова інфраструктура, також руйнувань зазнала нежитлова висотка та кілька інших об'єктів. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Так, росіяни атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет.

«На жаль, є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. В нежитловій висотці у м. Одеса спалахнула пожежа. Її було оперативно ліквідовано», – сказав Кіпер.

Також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.

Він також повідомив, що вибуховою хвилею травмувало одну людину. Жінка зазнала ушкодження уламками, нині отримує всю необхідну допомогу в місцевій лікарні.

Нагадаємо, що вночі 25 вересня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У ніч на 25 вересня російські терористи використали для атаки на Україну, зокрема, 19 ударних дронів «Шахед». 

Теги: вибух Одеса

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