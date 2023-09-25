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В Одесі пролунали потужні вибухи

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
В Одесі пролунали потужні вибухи
Мешканців Одещині закликають перебувати в укриттях
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На Одещині працює ППО

Вночі 25 вересня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Одеський район, будьте в укриттях! Роботу ППО не знімати!», – наголосив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зазначимо, раніше Повітряні сили повідомили, що в напрямку Одещини окупанти запустили ударні БпЛА типу Shahed. Також Повітряні сили України повідомляють про ракетну небезпеку в центральних та східних областях. 

Нагадаємо, у ночі 25 вересня по всій території України лунає сигнал повітряної тривоги. Станом на зараз уся територія України «почервоніла» від повітряної тривоги.

 

Теги: Одеса Одещина вибух

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