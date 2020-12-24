Одеситів попередили про відключення газа
Відключення газу в Одесі на 29 грудня
У зв'язку з проведенням робіт на розподільному газопроводі середнього тиску за адресою: вул. Катерининська кут Новощепного ряду
29 грудня 2020 року з 10:00 до 17:30
будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:
|№
|Адреса
|Назва організації
|1
|вул. М. Арнаутська, 40
|
котельня «Теплопостачання
м. Одеси»
|2
|вул. В. Арнаутська, 39
|котельня ТОВ «Наш Дім»
|3
|вул. В. Арнаутська, 41
|котельня ОК «В. Арнаутська, 41»
|4
|вул. М. Арнаутська, 46
|Одеське товариство єврейської культури
|5
|вул. Катерининська, 81
|
котельня «Теплопостачання
м. Одеси»
|6
|вул. Катерининська, 83
|
котельня «Теплопостачання
м. Одеси»
|7
|вул. В. Арнаутська, 81
|
котельня «Теплопостачання
м. Одеси»
|8
|вул. Базарна, 26/28 (пер. Онілової,18)
|ОСББ «Ренесанс»
|9
|вул. М. Арнаутська, 90
|топкова ОК «Інфраструктура»
|10
|вул. М. Арнаутська, 100
|топкова «Інтертелеком»
|11
|пров. Книжковий, 19
|ОСББ «Книжковий, 19»
|12
|вул. Старорезнічна, 28
|
котельня ПАТ «Пік»,
населення
|13
|вул. Пантелеймонівська, 88
|котельня ТОВ «ЖСЦ «Наш Дім»
|14
|вул. Пантелеймонівська, 25
|«Бізнес Рентал»
|15
|вул. Пантелеймонівська, 112
|котельня ТОВ «ЖСЦ «Наш Дім»
|16
|вул. М. Арнаутська, 105
|котельня «Будинок на М. Арнаутській»
|17
|вул. М. Арнаутська, 91
|ТОВ «Гражданпроєкт» (ПГ)
|18
|вул. М. Арнаутська, 89/91
|ОСББ «Південь»
|19
|вул. Катерининська, 88/90
|ОСББ «Будинок на Єкатерининській»
|20
|вул. Пантелеймонівська, 21/23
|«Бізнес Рентал»
|21
|вул. Пантелеймонівська, 27
|«Бізнес Рентал»
|22
|Новощепний ряд, 5
|котельня ТОВ «ЧТК Автовокзал»
|24
|Новощепний ряд, 2
|ТОВ «Одеській Торговий Будинок»
|25
|вул. Катерининська, 89
|топкова магазин «Бебіленд»
|26
|вул. Пантелеймонівська, 70
|
котельня «Теплопостачання
м. Одеси»
|27
|вул. Пушкінська, 77
|
котельня «Теплопостачання
м. Одеси»
|28
|вул. Тираспольська, 27/29
|
топкова СПД Коломейченко