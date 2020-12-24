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    Новини

    Одеситів попередили про відключення газа

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    Одеситів попередили про відключення газа

    Відключення газу в Одесі на 29 грудня

    У зв'язку з проведенням робіт на розподільному газопроводі середнього тиску за адресою: вул. Катерининська кут Новощепного ряду

    29 грудня 2020 року з 10:00 до 17:30

    будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами: 


    №  Адреса Назва організації
    1 вул. М. Арнаутська, 40
    котельня «Теплопостачання
    м. Одеси»
    2 вул. В. Арнаутська, 39 котельня ТОВ «Наш Дім»
    3 вул. В. Арнаутська, 41  котельня ОК «В. Арнаутська, 41»
    4 вул. М. Арнаутська, 46 Одеське товариство єврейської культури
    5 вул. Катерининська, 81
    котельня «Теплопостачання
    м. Одеси»
    6 вул. Катерининська, 83
    котельня «Теплопостачання
    м. Одеси»
    7 вул. В. Арнаутська, 81
    котельня «Теплопостачання
    м. Одеси»
    8 вул. Базарна, 26/28 (пер. Онілової,18) ОСББ «Ренесанс»
    9 вул. М. Арнаутська, 90 топкова ОК «Інфраструктура»
    10 вул. М. Арнаутська, 100 топкова «Інтертелеком»
    11 пров. Книжковий, 19 ОСББ «Книжковий, 19»
    12 вул. Старорезнічна, 28
    котельня ПАТ «Пік»,
    населення                   
    13 вул. Пантелеймонівська, 88 котельня ТОВ «ЖСЦ «Наш Дім»
    14 вул. Пантелеймонівська, 25 «Бізнес Рентал»
    15 вул. Пантелеймонівська, 112 котельня ТОВ «ЖСЦ «Наш Дім»
    16 вул. М. Арнаутська, 105  котельня «Будинок  на М. Арнаутській»
    17 вул. М. Арнаутська, 91 ТОВ «Гражданпроєкт» (ПГ)
    18 вул. М. Арнаутська, 89/91 ОСББ «Південь»
    19 вул. Катерининська, 88/90 ОСББ «Будинок на Єкатерининській» 
    20 вул. Пантелеймонівська, 21/23 «Бізнес Рентал»
    21 вул. Пантелеймонівська, 27 «Бізнес Рентал»
    22 Новощепний ряд, 5 котельня ТОВ «ЧТК Автовокзал»
    24 Новощепний ряд, 2 ТОВ «Одеській Торговий Будинок»
    25 вул. Катерининська, 89 топкова магазин «Бебіленд»
    26 вул. Пантелеймонівська, 70
    котельня «Теплопостачання
    м. Одеси»
    27 вул. Пушкінська, 77
    котельня «Теплопостачання
    м. Одеси»
    28 вул. Тираспольська, 27/29
    топкова СПД Коломейченко
     
    Теги: газ Одеса
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