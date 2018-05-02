Рятувальники Одещини працюють в посиленому режимі

Близько тисячі рятувальників перебуває на цілодобовому чергуванні

У день роковин трагедії, що сталася 2 травня 2014 року у місті Одеса, з метою забезпечення пожежної і техногенної безпеки, підрозділи ГУ ДСНС України в Одеській області перебувають у посиленому варіанті несення служби. Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС України в Одеській області, повідомляє «Главком». Так, напередодні на Куликовому



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Близько тисячі рятувальників перебуває на цілодобовому чергуванні

У день роковин трагедії, що сталася 2 травня 2014 року у місті Одеса, з метою забезпечення пожежної і техногенної безпеки, підрозділи ГУ ДСНС України в Одеській області перебувають у посиленому варіанті несення служби.

Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС України в Одеській області, повідомляє «Главком».

Так, напередодні на Куликовому полі відбувся огляд підрозділів територіальних органів системи МВС України до виконання завдань щодо публічної безпеки громадян цієї середи.

Готовність особового складу і спеціальної техніки до виконання завдань за призначенням перевірили голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов, начальник Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін та начальник Головного управління ДСНС України в Одеській області Віктор Федорчак.

Загалом, на цілодобовому чергуванні цієї доби перебувають 747 рятувальників та 267 одиниць техніки.

Водночас безпосередньо на об'єктах, які будуть задіяні для проведення пам'ятних заходів на Куликовому полі, на Соборній площі та у центральній частині міста чергують 76 рятувальників та 14 одиниць техніки. На Куліковому полі працює пересувний пункт управління ГУ ДСНС України в Одеській області.