В Одесі зберігається спокійна ситуація

Роковини трагедії 2 травня 2014 року

Ситуація в Одесі у зв'язку із заходами, присвяченими роковинам подій 2 травня 2014 року, залишається спокійною. Як повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Одеській області, єдиною подією, зафіксованою станом на 12:00, було анонімне повідомлення про підозрілий предмет біля Будинку профспілок. «Жінка, яка



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Роковини трагедії 2 травня 2014 року

Ситуація в Одесі у зв'язку із заходами, присвяченими роковинам подій 2 травня 2014 року, залишається спокійною.

Як повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Одеській області, єдиною подією, зафіксованою станом на 12:00, було анонімне повідомлення про підозрілий предмет біля Будинку профспілок.

«Жінка, яка телефонувала, нібито помітила серед квітів біля паркану схожу на барсетку сумочку. Правоохоронці відвели людей на безпечну відстань та оглянули вказану територію. У результаті ніяких підозрілих або небезпечних предметів не виявлено. Масові заходи тривають», - зазначили в поліції.

У свою чергу перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий повідомив, що правоохоронці Одеси працюють не лише в місцях масових зборів людей, а й на всіх вулицях міста.

За інформацією прес-служби Міністерства внутрішніх справ України, правоохоронці постійно відстежують ситуацію з безпекою в Одесі, наразі все спокійно.

За словами С.Ярового, в середу, 2 травня, в Одесі планується проведення трьох масових акцій: «Сьогодні в Одесі відбудеться відразу три заходи. Тому всі підрозділи МВС діють у посиленому режимі. На вулицях міста вже зараз працює «поліція діалогу» - це новостворений, але дуже ефективний підрозділ. А також підрозділи ТОР - тактико-оперативного реагування, патрульна поліція, підрозділи ДСНС та Нацгвардія».

Перший заступник міністра також повідомив про затори на дорогах Одеси через обмеження руху. За його словами, поліція відстежує ситуацію і робить усе можливе для вирішення проблеми.

Як повідомлялося, близько 2,3 тис. силовиків - поліцейських, бійців Нацгвардії України і співробітників СБУ - забезпечують охорону громадського порядку в Одесі в середу, 2 травня.

У зв'язку з посиленими заходами безпеки доступ в локації, де відбуватимуться масові заходи, здійснюватиметься через рамки металодетекторів у спеціально встановлених пунктах пропуску.

Крім того, в місті, навколо Куликового поля і Соборної площі, буде обмежено рух транспорту. Через це на низці магістралей Одеси утворилися значні затори.

Як повідомлялося, під час цивільних сутичок 2 травня 2014 року загинули 48 людей і понад 200 отримали поранення.

Джерело: Інтерфакс-Україна