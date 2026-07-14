Саакашвілі емоційно звернувся до одеситів

Полытик заявив, що все ще вважаэ себе одеситом

Ексголова Одеської ОДА впевнений, що на Одесу чекає велике майбутнє

Ув'язнений експрезидент Грузії та ексголова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі записав емоційне звернення до жителів Одеси. Політик висловив підтримку містянам на тлі постійних російських обстрілів, закликав владу забезпечити людей укриттями, а також поділився своїм баченням майбутнього міста після перемоги України, передає «Главком».

Саакашвілі наголосив, що попри все відчуває себе одеситом, адже «колишніх одеситів не буває». Він зізнався, що кожна звістка про бомбардування міста та загибель мирних людей відгукується в ньому глибоким болем:

«Коли я чую про бомбардування сьогодні... Я згадую Утьосова: «Обнять бы телом родные камни мостовых». Саме таке відчуття у мене зараз», – сказав він.

Політик наполегливо закликав жителів міста не нехтувати сигналами повітряної тривоги та обов'язково йти до укриттів. Водночас він звернувся до місцевої влади з вимогою активно розширювати мережу захисних споруд.

За словами Саакашвілі, запеклі атаки з боку РФ лише свідчать про її слабкість на полі бою. Він попередив, що ворог може посилювати удари від безвиході, проте закликав українців вистояти:

«Ця російська навала буде посилюватися та ставати жорстокішою, тому що Росія програє цю війну. Нам треба ще трохи протриматися», – закликав він.

Попри теперішні випробування, Саакашвілі висловив абсолютну впевненість у розквіті міста після закінчення бойових дій. На його думку, Одеса має величезний потенціал, який обов'язково буде реалізовано.

«Одеса стане тим, що я вважаю найблискучішим містом Європи. Як мінімум, найпрогресивнішим містом усього Причорномор’я – Одеса повинна мати великі амбіції. У Одеси просто велике майбутнє, я в цьому абсолютно впевнений. Треба ще трохи протриматися», – резюмував він.

Нагадаємо, 13 липня російська терористична армія атакувала Одесу. Зафіксовано влучання по транспортній інфраструктурі міста.

Зокрема, внаслідок удару постраждали люди. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.