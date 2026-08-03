На Одещині військовий кинув гранату в бік підлітків: є постраждалий

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави

Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 13-річний хлопець

Військовий, який перебував у СЗЧ, кинув гранату в групу підлітків у місті Подільськ Одеської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

«Наразі слідством встановлено, що 51-річний військовослужбовець у статусі СЗЧ, перебуваючи в стані сп’яніння поблизу одного з місцевих ліцеїв, почав зневажливо висловлюватися на адресу підлітків, які в той час перебували біля навчального закладу. Чоловік спровокував сварку та нецензурно лаявся, демонстрував предмет, зовні схожий на гранату, та зухвало погрожував застосувати його», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попри зауваження перехожих, чоловік не припинив своїх протиправних дій. Згодом він кинув вибуховий предмет у бік місця, де перебували підлітки.

За даними поліцейських, унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 13-річний хлопець. Медичну допомогу йому надали на місці. Госпіталізація не знадобилася. Остаточний характер і ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановить призначена поліцейськими судово-медична експертиза.

Слідчі Подільського районного управління поліції провели огляд місця події та вилучили залишки вибухового предмета, попередньо, ручної осколкової гранати, які направили на експертне дослідження. Правоохоронці того ж вечора розшукали зловмисника неподалік від місця події. Перевірка на стан сп’яніння показала, що він був нетверезий.

Фігуранта слідчі затримали у процесуальному порядку та за наявності достатніх доказів повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю та було вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

Суд задовольнив клопотання правоохоронців та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

До слова, у Львові поліцейські затримали 36-річного місцевого жителя, який, за даними слідства, погрожував знайомій гранатою.