Головна Одеса Новини
search button user button menu button

На Одещині військовий кинув гранату в бік підлітків: є постраждалий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Одещині військовий кинув гранату в бік підлітків: є постраждалий
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави
фото: Національна поліція України

Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 13-річний хлопець

Військовий, який перебував у СЗЧ, кинув гранату в групу підлітків у місті Подільськ Одеської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

«Наразі слідством встановлено, що 51-річний військовослужбовець у статусі СЗЧ, перебуваючи в стані сп’яніння поблизу одного з місцевих ліцеїв, почав зневажливо висловлюватися на адресу підлітків, які в той час перебували біля навчального закладу. Чоловік спровокував сварку та нецензурно лаявся, демонстрував предмет, зовні схожий на гранату, та зухвало погрожував застосувати його», – йдеться у повідомленні.

На Одещині військовий кинув гранату в бік підлітків: є постраждалий фото 1

Зазначається, що попри зауваження перехожих, чоловік не припинив своїх протиправних дій. Згодом він кинув вибуховий предмет у бік місця, де перебували підлітки.

За даними поліцейських, унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 13-річний хлопець. Медичну допомогу йому надали на місці. Госпіталізація не знадобилася. Остаточний характер і ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановить призначена поліцейськими судово-медична експертиза.

На Одещині військовий кинув гранату в бік підлітків: є постраждалий фото 2

Слідчі Подільського районного управління поліції провели огляд місця події та вилучили залишки вибухового предмета, попередньо, ручної осколкової гранати, які направили на експертне дослідження. Правоохоронці того ж вечора розшукали зловмисника неподалік від місця події. Перевірка на стан сп’яніння показала, що він був нетверезий.    

Фігуранта слідчі затримали у процесуальному порядку та за наявності достатніх доказів повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю та було вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

Суд задовольнив клопотання правоохоронців та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

До слова, у Львові поліцейські затримали 36-річного місцевого жителя, який, за даними слідства, погрожував знайомій гранатою.

Теги: граната Одещина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найуразливішими до кишкових інфекцій є діти
На Одещині зафіксовано спалах кишкових інфекцій: лікарі назвали головні причини
8 липня, 18:31
Ракетний удар по порту Одещини: загинув працівник, пошкоджена інфраструктура
Росія завдала ракетного удару по порту Одещини: загинув працівник
10 липня, 21:33
Кадри ворожого удару по житловому будинку в Одесі
Ворог атакував Одесу: є влучання в житловий будинок
1 серпня, 11:53
Тривогу було оголошено в прикордонному повіті Тулча
Румунія оголошувала повітряну тривогу біля кордону з Україною
Вчора, 12:47
Постраждалих немає
На Одещині пошкоджено три АЗС через російську атаку (фото)
8 липня, 09:21
Інформація про постраждалих не надходила
Окупанти пошкодили поліклініку на Одещині (фото)
11 липня, 11:33

Новини

На Одещині військовий кинув гранату в бік підлітків: є постраждалий
На Одещині військовий кинув гранату в бік підлітків: є постраждалий
Одещина: матір на смерть збила свого однорічного сина
Одещина: матір на смерть збила свого однорічного сина
Археологи знайшли на Одещині римське поховання з незвичайною особливістю
Археологи знайшли на Одещині римське поховання з незвичайною особливістю
В Одесі чоловік розстріляв військових ТЦК
В Одесі чоловік розстріляв військових ТЦК
На Одещині дрони поранили двох дітей, дівчинка у важкому стані
На Одещині дрони поранили двох дітей, дівчинка у важкому стані
Ворог атакував Одесу: є влучання в житловий будинок
Ворог атакував Одесу: є влучання в житловий будинок

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 серпня 2026
87K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
86K
Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас
61K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
52K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції

Новини

Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
Сьогодні, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
Вчора, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
1 серпня, 04:00
Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
31 липня, 07:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua