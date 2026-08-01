На Одещині дрони поранили двох дітей, дівчинка у важкому стані

Медики надають дітям усю необхідну допомогу та борються за їхнє здоров'я

Діти отримали уламкові поранення

Унаслідок російської атаки безпілотниками на Подільський район Одеської області постраждали двоє малолітніх дітей – 12-річна дівчинка та її шестирічний брат. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Обох дітей госпіталізували з уламковими пораненнями до обласної дитячої лікарні. Стан дівчинки лікарі оцінюють як важкий, хлопчика – як середньої тяжкості.

За словами голови ОВА, медики надають дітям усю необхідну допомогу та борються за їхнє здоров'я.

Нагадаємо, сьогодні, 1 серпня, російський дрон влучив у багатоповерхівку у центрі Одеси. Постраждав 18-річний хлопець. Його госпіталізували та надають усю необхідну допомогу.

Також удень 31 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Було пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема територію підприємства, будівлі лікарні та коледжу. Постраждали двоє людей. 43-річний чоловік потрапив до лікарні у важкому стані, а 72-річна жінка – у стані середньої тяжкості.