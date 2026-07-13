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Удар по Одесі: постраждали люди, загорілися автобуси

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по Одесі: постраждали люди, загорілися автобуси
На місці атаки працюють усі відповідні служби
фото: Сергій Лисак/Telegram

Постраждалих госпіталізували в стані середньої тяжкості

В Одесі унаслідок ворожої атаки пошкоджено територію автотранспортного підприємства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

За даними влади, через російську атаку сталося займання автобусів. Також пошкоджені чотири приватних будинки.

Удар по Одесі: постраждали люди, загорілися автобуси фото 1
фото: Олег Кіпер/Telegram
Удар по Одесі: постраждали люди, загорілися автобуси фото 2
фото: Олег Кіпер/Telegram
Удар по Одесі: постраждали люди, загорілися автобуси фото 3
фото: Олег Кіпер/Telegram

«Попередньо, постраждало троє чоловіків – 58, 62 та 66 років. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості. На місці працюють усі відповідні служби», – наголосив Лисак.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер додав, що спалахнули шість автобусів, ще 11 автобусів і шість автомобілів зазнали пошкоджень.

Згодом ДСНС наголосила, що кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, 13 липня російська терористична армія атакувала Одесу. Зафіксовано влучання по транспортній інфраструктурі міста.

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Теги: війна Одеса

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