РФ атакувала Одесу: є влучання по транспортній інфраструктурі

Після вибуху в небі над Одесою здійнявся дим

В Одесі під удар потрапила транспортна інфраструктура міста

Сьогодні, 13 липня, російська терористична армія атакувала Одесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

«Ворог атакував Одесу. Є влучання по транспортній інфраструктурі міста. Деталі зʼясовуємо», – йдеться у повідомленні.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 13 липня здійснили чергову атаку ударними безпілотниками по Одеській області. Під ударом опинився Одеський район, де зафіксовано влучання в житлову та комерційну забудову.

До слова, 12 липня ввечері російські війська завдали ударів БпЛА по Запоріжжю. Травм зазнали шість людей, з них одна дитина.