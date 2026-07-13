РФ атакувала Одесу: є влучання по транспортній інфраструктурі
В Одесі під удар потрапила транспортна інфраструктура міста
Сьогодні, 13 липня, російська терористична армія атакувала Одесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.
«Ворог атакував Одесу. Є влучання по транспортній інфраструктурі міста. Деталі зʼясовуємо», – йдеться у повідомленні.
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Нагадаємо, російські війська в ніч проти 13 липня здійснили чергову атаку ударними безпілотниками по Одеській області. Під ударом опинився Одеський район, де зафіксовано влучання в житлову та комерційну забудову.
До слова, 12 липня ввечері російські війська завдали ударів БпЛА по Запоріжжю. Травм зазнали шість людей, з них одна дитина.
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