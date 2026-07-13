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РФ атакувала Одесу: є влучання по транспортній інфраструктурі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ атакувала Одесу: є влучання по транспортній інфраструктурі
Після вибуху в небі над Одесою здійнявся дим
фото: «Суспільне»

В Одесі під удар потрапила транспортна інфраструктура міста

Сьогодні, 13 липня, російська терористична армія атакувала Одесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

«Ворог атакував Одесу. Є влучання по транспортній інфраструктурі міста. Деталі зʼясовуємо», – йдеться у повідомленні.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 13 липня здійснили чергову атаку ударними безпілотниками по Одеській області. Під ударом опинився Одеський район, де зафіксовано влучання в житлову та комерційну забудову.

До слова, 12 липня ввечері російські війська завдали ударів БпЛА по Запоріжжю. Травм зазнали шість людей, з них одна дитина.

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Теги: війна Одеса

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