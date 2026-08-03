Одещина: матір на смерть збила свого однорічного сина

Правоохоронці на місці події встановлюють повні її обставини

Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди в Одеському районі, в якій загинула малолітня дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Аварія сталася сьогодні, 3 серпня, в одному з сіл Біляївської громади.

Попередньо встановлено, що 38-річна водійка автомобіля Mercedes Vito, виїжджаючи з території домоволодіння, не помітила свого однорічного сина, який вибіг з подвір’я, та здійснила наїзд на нього. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина загинула на місці.

Правоохоронці на місці події встановлюють повні її обставини. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

«Вкотре закликаємо водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Зокрема, нагадуємо, що перед початком руху необхідно переконатися, що це буде безпечно та не створить загрози оточенню», – наголошують поліцейські.

До слова, 2 серпня вранці на вулиці Васильківській у Голосіївському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та мотоцикла. Унаслідок аварії один чоловік загинув, ще одна дівчина зазнала тяжких травм.