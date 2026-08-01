Ворог атакував Одесу: є влучання в житловий будинок

Росія вдарила по Одесі дронами

Сьогодні, 1 серпня, росіяни атакували житловий будинок в Одесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської МВА Сергій Лисака.

«Постраждав 18-річний хлопець. Його госпіталізували та надають усю необхідну допомогу. На місці працюють усі оперативні та комунальні служби. Розгорнутий штаб для допомоги мешканцям», – написав посадовець.

За інформацією місцевого видання «Думська», російський «Шахед» влучив у житловий будинок в Аркадії. На місці спалахнула пожежа.

Нагадаємо, вдень 31 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Було пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема територію підприємства, будівлі лікарні та коледжу. Постраждали двоє людей. 43-річний чоловік потрапив до лікарні у важкому стані, а 72-річна жінка – у стані середньої тяжкості.

У ніч проти 1 серпня Росія завдала масованого удару по Україні. Під ударами опинилися Київщина, Дніпропетровська, Сумська, Харківська та Полтавська області. За даними Повітряних сил, загалом ворог застосував 220 засобів повітряного нападу – 35 ракет різних типів і 185 безпілотників.

Станом на 09:30 сили протиповітряної оборони знищили або подавили 156 повітряних цілей. Серед них – одна балістична ракета «Іскандер-М»/С-400, одна керована авіаційна ракета Х-59/69 та 154 безпілотники різних типів. Володимир Зеленський повідомив, що вночі Україна збила лише одну балістичну ракету з 27 через дефіцит Patriot. Він закликав міжнародних партнерів пришвидшити постачання засобів протиракетної оборони, наголосивши, що вони потрібні Україні вже зараз.