Археологи знайшли на Одещині римське поховання з незвичайною особливістю

Під час розкопок біля села Орлівка дослідники також знайшли парадну кінську збрую, аналогів якій раніше не зустрічали

Археологи під час розкопок на пам'ятці Картал поблизу села Орлівка в Одеській області виявили кілька поховань римського часу, серед яких – могила з ознаками посмертного вилучення кісток ноги та поховання з унікальною парадною кінською збруєю. Про це повідомив керівник археологічної експедиції Ігор Бруяко, передає «Главком» з посиланням на «Одеське життя».

Археологічні дослідження проводять на пам'ятці Картал поблизу села Орлівка в Ізмаїльському районі Одеської області. Експедиція Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського цього року отримала можливість дослідити ділянку, яка тривалий час залишалася недоступною через виноградник.

«Тривалий час нам була недоступна ділянка під виноградником, але цього року господар пішов назустріч і дозволив зробити розкоп. Ми сподівалися, що тут, на локації "Картал III", буде продовження могильника раннього залізного віку. Саме так і сталося – ми знайшли два характерні поховання», – розповів керівник експедиції, професор Ігор Бруяко.

За його словами, археологи вже дослідили 530 поховань раннього залізного віку. Для них характерне поховання людей на правому боці головою на південь. Водночас поруч із ними цього року виявили кілька поховань римського часу, де небіжчики лежали випростаними, а голови були орієнтовані на північ або північний захід.

Науковець наголосив, що між цими двома групами поховань лежить майже тисячолітній проміжок часу. Якщо поховання раннього залізного віку датуються VIII століттям до нашої ери, то римські – II–III століттями нашої ери.

«Таке сусідство поховань – випадковість. Коли римляни прийшли сюди й заснували свою фортецю, вони, звісно, не знали, що тут було до них, і просто облаштували власний некрополь», – пояснив Бруяко.

У римських могилах археологи знайшли супровідний інвентар, зокрема червонолаковий посуд, який традиційно клали до поховань. Дослідники припускають, що всередині могли бути їжа або напої, однак підтвердити це можна лише після лабораторного аналізу.

Найбільшу увагу науковців привернуло поховання чоловіка, якого поклали зі схрещеними на грудях руками. Під час дослідження з'ясувалося, що у скелета відсутні стегнова та одна з кісток гомілки правої ноги, тоді як стопа залишилася на місці.

«Не можна стверджувати, що людина втратила ногу за життя – тоді вона була б відсутня повністю. Ми бачимо, що стопа на своєму місці. Ознак втручання "чорних археологів" також немає. Ймовірно, мало місце посмертне вилучення двох кісток. Можу припустити, що таку процедуру передбачав статус похованого – його ніби "знешкодили", позбавивши частини ноги», – зазначив професор.

Ще однією незвичайною знахідкою стало статусне поховання раннього залізного віку, де археологи виявили парадну нагрудну прикрасу коня та металеві елементи кінської збруї. Шкіряні ремені не збереглися, однак металеві деталі дають змогу реконструювати спорядження.

Знайдена у похованні збруя Фото: Odessa-Life

За словами Ігоря Бруяка, за майже три десятиліття роботи на пам'ятці він уперше зіткнувся з такою знахідкою.

«Я копаю цей об'єкт уже 27 років, але жодного разу не бачив, щоб у похованні кімерійського періоду була кінська упряж. Можу припустити, що похований мав особливий статус. Під час розчищення могили я вже бачу довгий металевий предмет, але поки що не знаю, що це», – сказав археолог.

Наразі дослідження поховання тривають. Археологи припускають, що подальші розкопки можуть принести нові знахідки та допоможуть більше дізнатися про людей, які жили на території сучасної Одещини в ранньому залізному віці та римську добу.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що у квітні 2026 року на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька на Волині розпочали пошукові роботи щодо можливих поховань часів Другої світової війни. Тоді фахівці виявили перші людські рештки, після чого було ухвалено рішення провести ексгумаційні роботи. Дослідження проводять українські та польські спеціалісти в межах домовленостей між двома країнами щодо пошуку, ідентифікації та гідного перепоховання загиблих.